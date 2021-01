El Betis lo hace oficial: Lainez es el positivo en Covid

El Real Betis Balompié, a través de su web oficial, ha comunicado que ha detectado un caso positivo por COVID-19 en las pruebas rutinarias que se realizaron a los componentes del primer equipo el pasado jueves.

El jugador afectado es el mexicano Diego Lainez, que se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos, tal y como resalta el comunicado del club

El test realizado el jueves arrojó un resultado no concluyente, por lo que este viernes el futbolista mexicano fue sometido a nuevas pruebas que han confirmado el positivo en COVID-19.

Lainez lo confirmó

El propio Diego Lainez sacó de dudas en la noche de este jueves al confirmar, vía redes sociales, que él era el positivo por coronavirus que había en la plantilla del Real Betis, tal y como se venía barruntando desde la mañana.

"Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes. Abrazo a todos", escribió el verdiblanco en Instagram pasadas las once de la noche.





Desde el club, no obstante, informan de que al ser un positivo no concluyente, los resultados de la PCR ofrecerán más luz en el transcurso de la mañana de este viernes.

El coronavirus ha sido un constante obstáculo en la planificación deportiva del Real Betis desde que la pandemia comenzara a coger fuerza en España. En total, hasta 14 futbolistas con contrato en vigor se han visto afectados por el coronavirus en apenas unos meses.