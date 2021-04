Canales y la "ilusión" en el Betis por Europa: "Este final de LaLiga va a ser una maravilla"

Sergio Canales sabe bien lo que es jugar en Europa. Internacional por España, ha jugado Champions (6 partidos) y Europa League (25). Ha estado en competiciones continentales con las camisetas del Racing de Santander, con la del Real Madrid, con la del Valencia CF y con la Real Sociedad; pero ninguna de esas experiencias ha sido tan enriquecedora y satisfactoria como la que vivió con el Real Betis hace dos temporada. "Es el club que me hizo volver a disfrutar del fútbol", asegura el cántabro, que confía en volver a exportar las trece barras al extranjero en la próxima campaña y que augura "una maravilla de final de Liga".

Y es que Canales asegura que el vestuario del Betis afronta con emoción y motivación estas últimas ocho jornadas de LaLiga, con su candidatura europea más consolidada que nunca. "Conseguir una clasificación para jugar en Europa es algo que he podido conseguir varias veces y es una temporada... diferente. Es mucho más bonita, tanto para el jugador como para el aficionado", ha asegurado el centrocampista verdiblanco en una entrevista para 'LaLiga World'.

Pocos apostaban en diciembre de 2020 que el Betis estaría en abril luchando por acabar en zona de Europa League. "Hemos tenido un primer tramo de 2021 muy bueno y eso ha hecho posible que el Betis se meta en la lucha por el quinto, sexto y séptimo puestos. Estamos con mucha ilusión. Era el objetivo", reconoce Canales, que augura mucha emoción: "Ahora mismo está muy bonita LaLiga, este final de temporada va a ser una maravilla. Tenemos la mejor liga y es algo que se demuestra año tras año".

El punto de inflexión para que el equipo de Pellegrini comenzase su escalada en la clasicación fue, precisamente, el primer partido del año y ante el eterno rival: "El primer derbi de la temporada (1-1 en el Benito Villamarín) es el partido que nos cambia el chip porque es ahí cuando nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para competir contra los equipos que están arriba. En ese momento el Sevilla FC era segundo o tercero en Liga, estaba jugando muy bien y en ese partido conseguimos ser superiores".

A un jugador como Canales nunca le faltan llamadas para preguntarle si le interesa un cambio de aires, pero no hace mucho que renovó hasta 2023 y aseguró que a día de hoy se imagina con la camiseta verdiblanca hasta que se retire, dentro de mucho. "Soy muy feliz en el Betis, estoy en un club que me ha hecho volver a disfrutar del mundo del fútbol y ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que no sea el Betis", ha remarcado el santanderino, que volvió a poner en evidencia su humildad al recordar las gravísimas lesiones que le obligaron a pasar cuatro veces por el quirófano y que pusieron en jaque su carrera.

"No me siento ejemplo de nada, he hecho siempre lo que creía que tenía que hacer, que era seguir peleando, seguir luchando y no rendirme. Al final, aunque hayan sido momentos complicados, miras atrás y dices 'Soy el jugador que he trabajado para ser'. Seré mejor o peor, gustaré más o menos, pero he trabajado mucho para estar bien físicamente y poder disfrutar en el campo", explicó Canales en su entrevista para los medios oficiales de LaLiga.