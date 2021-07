Víctor Ruiz: "Aún no he vivido todo lo que es el Betis"

Víctor Ruiz: "Aún no he vivido todo lo que es el Betis" RBB

Víctor Ruiz fue una de las sorpresas más agradables del Real Betis la pasada temporada, cuando logró revertir las dudas iniciales que generaban su fichaje para convertirse en un fijo para Manuel Pellegrini y ganarse la renovación para seguir vistiendo las trece barras. El central catalán asegura que la decisión fue "bastante sencilla" y tiene ganas de seguir viviendo experiencias como verdiblanco, ya que tiene la sensación de que la pandemia y sus restricciones le han privado de una parte importante de todo el sentimiento que genera este club.

"Renovar fue bastante sencillo, porque se dieron varios condicionantes que lo pusieron todo muy fácil. Creo que no he vivido aún todo lo que es el Betis, la masa social y todo lo que mueve. Me ha tocado sufrirlo como rival, cuesta mucho jugar cuando ves a todo ese estadio animando a los suyos, pero todavía me falta eso por vivir. Espero poderlo conocer pronto, con la vuelta a la normalidad que todos deseamos", ha explicado Víctor Ruiz en una entrevista para BetisTV desde la concentración en tierras inglesas.

En este sentido, el '6' del Betis mandó un mensaje para la afición: "Que anime al equipo, tanto en los momentos buenos como los malos. El cariño de la gente es lo que el jugador más aprecia, tanto en los buenos como en los malos momentos. Que todos vayamos a una y que todos luchemos por el mismo objetivo".

"El año lo afronto con muchísima ilusión. Vamos a ver cómo se va dando, cómo empiezan los partidos... La Copa aún tardará un poco más, pero la Europa League va a ser exigente desde el principio porque ya lo he vivido con otros equipos y sé lo que significa. Sobre todo, espero estar bien, que eso es bueno para la confianza. Será una temporada bonita e ilusionante, con muchísima exigencia", ha añadido sobre esta 21/22 que ya asoma a la vuelta de la esquina.

El de Víctor Ruiz, además, es un nombre asociado directamente al regreso del 'EuroBetis', ya que fue el autor del tanto que dio el triunfo en Balaídos ante el Celta (2-3) en la última jornada de la pasada campaña, algo a lo que resta importancia: "El que metí el gol fui yo, así que es normal que saliera en la foto, hubo cachondeo en el vestuario. Pero hay mucho trabajo detrás de todos los compañeros, sin otros goles de otros compañeros, paradas de los porteros€ En la foto final salí yo. Estoy contento por salir en esa foto tan feliz para todos, pero sólo es una anécdota, fue un trabajo de todos".