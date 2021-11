Dos alternativas para Tello

El nombre de Cristian Tello y el del Trabzonspor llevan relacionándose desde que el verano pasado el conjunto turco lo situó como una de sus prioridades para reforzar su banda izquierda. Pese a que contaba con que, con un año de contrato por delante, no sería complicado sacarlo del Real Betis, no lo hizo con que el club verdiblanco no pensaba desprenderse de jugadores con los que Pellegrini cuenta sin tener opciones de reemplazarlos, como así ocurría.

La situación económica del Real Betis obligaba a guardar la ropa. Y eso se añadía que la oferta turca no era muy alta, aunque la ficha que pretendían ofrecerle a Tello sí lo era; y que el Barça se iba a llevar una parte del traspaso. La cuestión es que Tello sigue aquí y, aunque no es titular, cuenta para Pellegrini en las segundas partes.

Y también, que el Trabzonspor va a intentarlo de nuevo en este mercado invernal. Ya hace dos semanas, cuando se confirmó la grave lesión del veterano Gervinho, desde Turquía avisaban que el conjunto que adiestra Abdullah Avci iba a echar el resto por el de Sabadell. De momento, está jugando en esa posición el veterano internacional nigeriano Anthony Nwakaeme, pero con la lesión de Gervinho no tiene recambio y necesita un jugador de banda.

Aunque Tello es la primera opción, ya que es un fichaje que tienen pensado para un medio o largo plazo, no es la única, pues con el antes mencionado Nwakaeme tiene cubierta esa plaza y, cuando estaban sobre el campo él y Gervinho, habitualmente el costamerfileño jugaba entrando por la derecha.

De ahí que se busquen también alternativas por la diestra por si la opción de Tello sigue encallada hasta junio. Y, en este sentido, la prensa turca señalaba esta semana a otros dos jugadores, veteranos internacionales con sus selecciones y de una categoría contrastada. Por un lado el bosnio Edin Visca, con contrato en el Basaksehir turco y al que Abdullah Avci ya dirigió durante cuatro años en este club. Y, por otro, el extremo ucraniano Andriy Yarmolenko, que apenas está jugando en el West Ham y que también finaliza contrato en junio.

Mientras que con Visca sólo tendría la posibilidad de cubrir el carril diestro, con Yarmolenko podría tener opciones para las dos bandas y jugar éste un papel similar al de Gervinho.

Una alternativas lógicas cuando no está nada claro que Tello vaya a salir del Real Betis. Aunque no es titular -sólo lo fue en Granada-, ha jugado en nueve de los catorce partidos de Liga y en uno de Europa League y es una de las piezas que el técnico chileno utiliza en las segundas partes para tratar de cambiar los partidos con su velocidad.

Todo dependerá de lo que Cordón pueda traer en enero, porque Tello también puede ser uno de los jugadores que abran hueco, en una plantilla con todas las fichas completas. De lo que el director deportivo verdiblanco pueda rascar ahora que va a tener un refuerzo económico gracias al acuerdo con el fondo de inversión CVC dependerán los fichajes y las salidas. Y las de Tello y Camarasa parecen las más factibles.