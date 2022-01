El jugador-franquicia del Betis, Nabil Fekir, es "el sustituto perfecto para Griezmann"

"Nabil Fekir protagonizó una primera parte de la temporada absolutamente notable con el Betis. A nivel personal, lleva seis goles y cuatro asistencias en 22 partidos entre todas las competiciones. Si el Betis es tercero en LaLiga es, en gran parte, gracias al ex del Lyon. Tiene 28 años, está en la flor de la vida". Continúan los elogios desde Francia, su tierra, para el jugador-franquicia del conjunto verdiblanco, que ha vuelto por sus fueros con una hora muy completa en la Copa del Rey, tiempo suficiente para anotar un golazo de falta directa que sentenciaba el pase de su equipo a los octavos de final, donde les espera el Sevilla FC, duelo que se disputará el próximo sábado 15 de enero a las 21:30 horas en el Estadio Benito Villamarín.

A las puertas de anunciar su renovación hasta 2025 o 2026 con la entidad de La Palmera, la noticia todavía no es oficial, pese a que, según diversos medios, el acuerdo y hasta la firma podrían haberse producido hace ya algunas semanas. Esa realidad y el hecho de haberse inaugurado ya la ventana de transferencias invernal podría desatar especulaciones, máxime cuando, según la misma fuente del comienzo, "nunca ha sido tan eficiente desde que se mudó a Andalucía. Ha progresado en las tareas defensivas y en el juego sin pelota. Sería un perfecto sustituto de Antoine Griezmann". Hasta la fecha, no ha habido ofertas reseñables, teniendo en cuenta que costó en 2019 19,75 millones de euros fijos y 10 por objetivos, reservándose el Lyon un 20% de una posible plusvalía, que también interesa a Nabil, con otro 10%.

Pero Fekir está haciendo primar la buena vida que tiene en Sevilla y el gran trato que recibe por parte de club, compañeros, empleados y afición. Perfectamente asentado, con un negocio relacionado con su otra pasión (el mundo del caballo) en marcha, mucho tendrían que cambiar las cosas para verle con otra camiseta que no sea la verdiblanca a 4-5 años vista. Y es que la opinión de Eric Huet, conocido comentarista de la TV oficial de 'L'Équipe' (antes de Canal Plus, Radio Montecarlo y 'Téléfoot'), no se refiere precisamente a un cambio de aires en lo que al día a día se refiere, sino en su regreso a la selección francesa, cuyas puertas "nunca se le han cerrado del todo".

Ahora, con Griezmann lesionado, podría tener una oportunidad, aunque no hay en el horizonte cercano compromisos amistosos u oficiales de 'Les Bleus', que ya sellaron su clasificación para el Mundial de Qatar 2022 sin tener que pasar por la Repesca, por lo que no iniciarán hasta junio de este año el camino hacia la Liga de Naciones, donde defenderán el título logrado (con polémica, por aquel gol en presunto fuera de juego de Mbappé contra España). Fekir, que suma dos goles en 25 encuentros inernacionales con Francia, no juega un choque desde septiembre de 2020, en un 4-2 contra Croacia. Luego, Deschamps dejó de contar con él hasta en las convocatorias.