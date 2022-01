El golazo olímpico de Fekir al Sevilla en el derbi copero, visto desde el mejor ángulo

Destacan en su país su nombre como uno de los tres aspirantes a hacerse con alguna plaza vacante en la lista definitiva de Didier Deschamps para el próximo Mundial de Qatar, que se disputará a finales de este año, por vez primera fuera del verano en el hemisferio norte para evitar el calor. Son el trío más destacado de damnificados por el otrora mediocentro, que no cuenta con Nabil Fekir desde septiembre de 2020. Más reciente fueron las últimas experiencias internacionales de su ex compañero en el Lyon Corentin Tolisso (que participó en la Eurocopa), lastrado por las lesiones en el Bayern pero reaparecido este fin de semana con un golazo (tras pared con Müller) en la goleada al Colonia (4-0); y el atacante Anthony Martial, en la órbita del Sevilla FC por su ostracismo en el Manchester United (peleado con el nuevo entrenador, que le acusó de 'borrarse' de algún partido), quien sólo se perdió los choques del parón de noviembre, aunque no contó con demasiada participación en la Liga de Naciones.

Formado también en la cantera del Olympique Lionnais, aunque fue en el Mónaco donde descolló en la elite gala, el de Massy tiene, paradójicamente, más opciones que sus compañeros de recuperar la confianza del seleccionador 'bleu'. Y eso que no está jugando nada de nada. Una tesitura que contrasta con la de un Fekir recién renovado hasta 2026 e indiscutible en el tercero de LaLiga, que se acaba de clasificar precisamente para cuartos de final de la Copa del Rey con un golazo del '8' de córner directo y que en un mes afrontará frente al Zenit la eliminatoria que puede darle el pase a los octavos de final de la segunda competición europea de clubes, si bien el zurdo no estará en el de ida, ya que le queda un partido de sanción de los tres que le cayeron por su refriega con Demirbay (del Leverkusen).

Siete goles y cuatro asistencias en 24 partidos componen la trayectoria de la indiscutible estrella del Betis en la 21/22, participando en seis acciones letales en sus ocho últimas apariciones (cinco dianas y un pase decisivo). Está en plena forma, como volvió a demostrar en El Gran Derbi del torneo del K.O. Mejor en la mitad sabatina que en la dominical, cuando Lopetegui ordenó una defensa de tres y un marcaje más estrecho sobre él y Canales, se sacó de la chistera justo antes de que el encuentro quedara suspendido un gol olímpico que puso patas arriba el Benito Villamarín para igualar el marcador que había desequilibrado poco antes el Papu Gómez con un soberbio derechazo combado. El 1-1, visto desde el córner donde estaba el propio Fekir, luce más todavía gracias a los aficionados presentes.