Las redes sociales aplauden a Bellerín por su profunda reflexión sobre la guerra de Rusia en Ucrania

El mundo entero está conmocionado por la guerra iniciada por Rusia y el lateral derecho del Real Betis ha compartido una profunda reflexión por la que le han llovido aplausos, elogios y felicitaciones

El nombre de Héctor Bellerín lleva 48 horas casi ininterrumpidas circulando por las redes sociales. Primero, por su divertida participación en el programa La Resistencia, de Movistar+, junto a su compañero en el Real Betis Borja Iglesias y el popular presentador David Broncano; pero también por asuntos mucho más serios, como el conflicto bélico emprendido en Ucrania por el gobierno de Rusia. La guerra en suelo europeo, con un elevado número de exiliados, con numerosas muertes de civiles, especialmente dolorosas las de los niños, imágenes de modernas ciudades completamente arrasadas por los misiles...



El mundo entero está conmocionado y el lateral derecho barcelonés ha compartido una reflexión por la que le han llovido aplausos y elogios, muchos de ellos dándole las gracias por mojarse así y otros incluso mostrando asombro por la valentía a la hora de tocar un tema polémico en el que no suele ser habitual ver opinando a futbolistas.



"Me parece bastante duro ver que nos interesa esta guerra más que otras. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque el conflicto nos puede afectar más directamente a nivel económico o de refugiados", declaró Bellerín en una entrevista con La Media Inglesa en la que se mostró contrario a esta guerra y a todas, también a esas que no mueven tanto en los medios de comunicación y en la opinión pública.



"La guerra de Palestina ha estado silenciada completamente, nadie ha hablado de ella. Yemen, Irak... Ahora que Rusia no juegue el Mundial son cosas que otros países han hecho durante muchísimos años", añadió el futbolista cedido por el Arsenal FC en el Betis, que cree que la xenofobia está detrás de esta incongruencia.



"Todo lo que está pasando es racista y muy poco empático, porque se están perdiendo vidas en muchos conflictos y sólo damos importancia a los que tenemos cerca. Hemos estado haciendo la vista gorda y me parece duro el que sólo se dé importancia a estas cosas y haya esta narrativa", añadió el barcelonés, que pidió a la ciudadanía que dedique unos minutos a reflexionar interiormente sobre todo esto.



"También debemos ser conscientes y educarnos sobre otros conflictos que suceden a nuestro alrededor, la cantidad de dolor por el que están pasando otros países, la violación sobre sus derechos humanos, la pérdida de sus seres queridos y de su seguridad", había señalado antes de la entrevista en sus perfiles en Twitter e Instagram. Héctor Bellerín, un tipo comprometido con el mundo que le rodea.