Adiós Fabián: "Una parte de mí siempre se quedará aquí"

El futuro del exjugador del Real Betis está más en el aire que nunca

El futuro de Fabián Ruiz empieza a aclararse. Al menos en un sentido. Porque en el otro nos espera un culebrón de largo alcance. Según asegura hoy el Corriere dello Sport, el centrocampista sevillano ha rechazado la oferta que le ha hecho el conjunto napolitano, por lo que, si tenemos en cuenta las palabras del presidente Aurelio di Laurentiis, saldrá traspasado este mismo verano.



Hace una semana, Di Laurentiis pidió paciencia a todos. Se había reunido al final del campeonato italiano con los representantes del ex del Real Betis y éstos le habían pedido dos semanas para responder, cuyo plazo acababa ahora. Ayer, el diario italiano Il Mattino anunciaba un ultimátum del club y hoy el Corriere ha publicado la respuesta.



La 'puntilla' se la ha dado la hermana del propio Fabián con un mensaje en uno de sus perfiles de redes sociales en el que se despedía de Nápoles. "Una parte de mí siempre se quedará aquí", publicaba Yamila Ruiz en Instagram, lo que ha sido interpretado por los aficionados como un adiós.





La realidad es que tras no haber un acuerdo de renovación, ambas partes entienden que lo mejor será buscar un traspaso. Las cifras, a un año de que acabe su contrato con el Nápoles, no serán los 50 millones que rechazó hace dos años, pero el conjunto partenopeo sí quiere sacar al menos los 30 que costó, para así recuperar la inversión.. Y ahí se espera un verano largo. Su nombre ha estado relacionado en las últimas semanas con ely con el. El primero sólo tendría sitio si sale Ceballos e, incluso ahí, habría 'overbooking' en el centro del campo. En el Barça, al que relacionan con media Europa, siempre tiene el problema del límite salarial y de la gran deuda que acumula, que incluso pone en duda el fichaje de sus principales objetivos.Pero en los últimos días, el nombre de Fabián también ha aparecido relacionado con la Premier League, en especial con ely el, por lo que todo hace indicar que lo están moviendo por el mercado inglés. El United va a fichar centrocampistas, en especial, tras las salidas, entre otros, de Pogba y Mata. Y en el Arsenal, Mikel Arteta también quiere reforzar un centro del campo que ha tenido lagunas este año.Lo que parece claro es que ninguna de las partes quiere que se enquiste. Aurelio di Laurentiis ya avisó hace unas semanas que no quería que se repitiera lo vivido con, que estuvo cinco meses en la grada hasta que encontró acomodo en el Olympique de Marsella. Con presión no se gana al presidente del Nápoles. Sólo con una oferta adecuada. Espera un verano largo...