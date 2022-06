Luiz Henrique se despide en casa de la Liga en medio de la polémica: "Otra nulidad"

El futbolista brasileño aún tiene pendiente un último duelo liguero en la visita del Fluminense al Botafogo

Luiz Henrique afronta su última semana antes de viajar a Sevilla. El punta brasileño disputó su último partido liguero en casa, en el encuentro que el Fluminense ganó al Avaí FC (2-0) correspondiente a la jornada 13ª del Campeonato Brasileño.

El joven atacante del Real Betis se despedía ante su público con un buen partido, en el que jugó 88 minutos y sólo fue sustituido en el tramo final con todo decidido. Aún tendrá un último duelo en el campeonato nacional ante el Botafogo, pero ese será a domicilio, en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Antes, si Fernando Diniz lo cree conveniente, sí habrá tenido la oportundiad de decir adiós ante los suyos en la Copa do Brazil, en la que este jueves el Fluminense se enfrenta al Cruzeiro.

Tras ese encuentro ante el Botafogo del 26-J, Luiz Henrique viajará a España el 1 de julio y empezará la pretemporada con el Betis cuatro días más tarde. Antes de eso, previsiblemente, se hará oficial su fichaje y será presentado ante los aficionados.

Si bien el juven jugador carioca tiene muy cerca su idea de dejar al Fluminense en posiciones de Liga de Campeones -ahora es sexto- no podrá evitar que la polémica continúe rodeando su traspaso.

En su día ya provocó protestas, manifestaciones y disturbios. Y el presidente del Flu, Mario Bittencourt, tuvo que salir a la palestra, dar explicaciones y señalar que se había vendido por necesidad, no por gusto. "La primera propuesta era de 5 millones de euros y por el 100% del pase. En ese momento teníamos en curso las ventas de Nino y Gabriel Teixeira, que no se dieron por circunstancias ajenas a nosotros. Así que aceptamos y nos quedamos con el 15% de una futura venta. ¿Fue una venta maravillosa? No. Era una necesidad del mercado", señaló en referencia al traspaso al Betis de Luiz Henrique.

Y ahora, después de que el Fluminense le haya encontrado, supuestamente, un sustituto, las críticas arrecian. Según informa Jorge Nicola, especialista en el mercado de fichajes brasileño, el Fluminense ha logrado cedido hasta final de temporada al delantero Marrony, de 23 años, que juega en el Midtjylland, de Dinamarca.

Un futbolista que no ha ilusionado precisamente a la hinchada. "La austeridad de estos tipos es repugnante... Marrony probablemente gana 5 veces más que Luiz Henrique... ¡Qué mala gestión!"; "Otra nulidad", escribían algunos fans.

Marrony llegó al Midtjylland hace un año procedente del Atlético Mineiro y en Dinamarca ha jugado esta temporada 13 partidos (407 minutos) con dos asistencias como único bagaje. La polémica continuará incluso cuando Luiz Henrique llegue a Sevilla.