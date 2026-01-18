Felipe Orts logra la hazaña en el reinado de Mathieu Van der Poel

Histórico tercer puesto del alicantino en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm, que dominó Van der Poel por delante de su gran rival, Thibau Nys

Mathieu Van der Poel mantuvo la incertidumbre de su participación en Benidorm hasta última hora, pero llegó, vio y venció en una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross que dominó de principio a fin. El ciclista neerlandés, que no tiene rival en esta disciplina y más tras la ausencia de Van Aert, reforzó el liderato en la general de la competición en una carrera en la que el español Felipe Orts se consagró ante los suyos con un meritorio tercer puesto.

Van der Poel dominó la prueba y no dio ninguna opción a sus rivales. El ciclista de Alpecin Premier Tech hizo toda la carrera en solitario desde la primera vuelta y finalizó los 27 kilómetros de recorrido con un tiempo de 1h.01.01. Por detrás, a 30 segundos llegó el único ciclista que le podía hacer sombra, el belga Thibau Nys (Baloise); y la tercera posición fue para el español Felipe Orts (Ridley), que entró en medio de la alegría del público a 34.

El ocho veces campeón nacional lograba así el tercer podio de un ciclista español en la Copa del Mundo. Todos ellos llevan su firma, aunque nunca lo había logrado en su tierra. Orts atacó al resto de perseguidores -de Van der Poel- a mitad del recorrido y sólo Thibau Nys logró seguirle los pasos. El de Villajoyosa fue capaz de seguirle el ritmo al campeón belga y el esfuerzo tuvo su premio con un tercer puesto que vale mucho más que la medalla o los puntos logrados.

La 'fiesta española' la completó el joven Benjamín Noval, que repitió la cuarta plaza de 2025 en júniors en una carrera en la que el asturiano fue de menos a más hasta rozar el podio, pues logró entrar con el mismo tiempo que el tercer clasificado. La victoria se la llevó el italiano Patrik Pezzo, segundo fue el belga Giel Lejeune y, tercero, el italiano Filippo Grigolin.

En la general de la Copa del Mundo, Van der Poel aumenta su ventaja con 240 puntos, seguido de Thibau Nys con 220 y de Niels Vandeputte con 197. Felipe Ortssube hasta la decimoquinta posición con 102.

"Mi compañero Tibor del Grosso hizo una muy buena primera vuelta, pero hice un hueco y decidí ir a por todas. Apreté con fuerza durante una o dos vueltas, esperando que los rivales se miraran un poco, y creo que eso fue lo que pasó. Fui por la victoria hasta el final", señala Van der Poel, quien reconocía que "no esperaba rodar en solitario tanto tiempo".

Lucinda Brand se asegura la Copa del Mundo femenina

En categoría femenina, la victoria también fue clara, en este caso para Lucinda Brand, que se ha proclamado en Benidorm campeona de la general de la Copa del Mundo de ciclocross.

Con ocho victorias en las diez pruebas celebradas hasta la fecha, la ciclista neerlandesa acumula la distancia suficiente como para no tener que correr en Maasmechelen y Hoogerheide, las dos pruebas que faltan, y proclamarse campeona.

En Benidorm, tras Lucinda Brand entró su compatriota Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix), a 10 segundos, y en tercera posición, la francesa Amandine Fouquenet, a 12. Sofía Rodríguez (Nesta) fue la primera española, trigésima a 3.32 minutos.