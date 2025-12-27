La vela mundial pone el foco en Andalucía

Más de 400 regatistas de una decena de países tomarán la bahía para cerrar y abrir año

La Bahía de Cádiz se prepara para despedir el 2025 y más de 400 regatistas de seis países competirán desde este domingo hasta el martes en sus aguas en la vigésima segunda edición de la Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe, y luego, en la 12ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist.

Entre los regatistas habrá una representación deportistas olímpicos que cerrarán el año luchando por los últimos títulos de la temporada. La sevillana Pilar Lamadrid, actual campeona de España y representante olímpica española en iQFOiL en París 2024, o la gaditana Sol López, reciente ganadora de la Copa de Europa de la clase Waszp, están entre los más destacados.

La primera cita será la 22ª Regata de Año Nuevo, organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV). Del 28 al 30 de diciembre, 230 deportistas de media docena de países y cuatro comunidades autónomas competirán en aguas gaditanas en clases como iQFOil, Waszp, ILCA (4, 6 y 7), Raceboard, Techno y 420. La clase ILCA 4 será la más numerosa, con una flota en la que los deportistas españoles estarán acompañados por regatistas procedentes de Canadá, Hungría y Marruecos.

La Regata Ciudad del Puerto toma el relevo

Con el cambio de año, la acción se trasladará a la 12ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, que se celebrará del 2 al 4 de enero de 2026 bajo la organización del CN Puerto Sherry. Una de las citas más esperadas por la cantera internacional de Optimist, que reúne a cerca de 200 regatistas de ocho comunidades autónomas y el mismo número de países.

Con estas dos grandes competiciones, la Bahía de Cádiz reafirma su liderazgo como sede de eventos náuticos internacionales, poniendo en valor no solo la excelencia deportiva, sino también la capacidad organizativa y el atractivo de una ciudad y un campo de regatas único.

Los participantes competirán por el codiciado Trofeo Excellence Cup al ganador o ganadora absoluto, y la regata Ciudad del Puerto premiará también a los vencedores en las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11, tanto en masculino como en femenino.

La competición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, y cuenta con un equipo de una treintena de personas dedicadas a la organización y seguridad tanto en tierra como en el mar.