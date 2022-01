Sevilla y Betis brindan por un 2022 exitoso, Mbappé es libre, lío con Lukaku... Así vienen las portadas del 1 de enero

Con el 1 de enero de 2022 no sólo arranca el nuevo año sino también el momento en el que aquellos futbolistas que acaban su contrato el próximo 30 de junio con sus actuales clubes pueden empezar a negociar legalmente con cualquier otro equipo que llame a su puerta de cara a la temporada 2022-2023 y ése es precisamente el caso de Kylian Mbappé. Por ello las portadas de la prensa madrileña no han querido dejar pasar la ocasión en este 1 de enero para recordar la nueva situación contractual del 'killer' francés por el que suspira media Europa y por el que el Real Madrid lleva interesado varios años. Así, las portadas de los diarios As y Marca abren ediciones impresas con la figura del delantero del París Saint-Germain dejando claro que ya es libre para negociar su salida con el Real Madrid.

En clave sevillana, Sevilla Fútbol Club y Real Betis andan muy pendientes de sus respectivos casos de positivos por Covid-19 en sus plantillas, lo que a buen seguro va a a condicionar los onces iniciales en sus partidos ante Celta de Vigo y Cádiz. Pero los casos de Covid-19 no han conseguido empañar el fin de un año tan bueno como ha sido el 2021, que además permite afrontar el 2022 con unas altísimas expectativas tanto en Liga, Copa y Europa League y la mochila cargada de ilusión para este nuevo año.

Fuera de nuestras fronteras, el Dakar arranca hoy y hasta el próximo 14 de enero en Arabia Saudí donde la mayor opción de título para España está en el bicampeón Carlos Sainz. Sus mayores rivales volverán a ser piloto catarí Nasser Al-Attiyah y el actual campeón 'Monsieur Dakar' Stéphane Peterhansel, tal y como se encarga de recordar el diario francés L'Équipe.

También hay hueco en las portadas inglesas para el 'culebrón Lukaku' tras sus declaraciones en las que aseguraba no estar contento en el Chelsea con su nuevo rol en el Chelsea con el cambio de esquema de Thomas Tuchel, motivo por el que pedía perdón a la afición del Inter de Milán por las formas en su salida del pasado verano y adonde espera poder volver antes de retirarse. Con frases como 'Cierra el pico' y 'Cállate', con la imagen del delantero belga, abren los tabloides deportivos británicos. Para más detalles, aquí puedes ver las portadas más destacadas de este 1 de enero.