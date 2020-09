El 'fichaje' de Kiko Rivera no le dura a Canal Sur ni 24 horas

El fichaje de Kiko Rivera por Canal Sur ha durado horas. Anunciado a bombo y platillo pocas horas antes del Bayern-Sevilla FC como nuevo comentarista de los partidos del club de Nervión, la controversia en las redes no se hizo esperar, una polémica por tirar de un reconocido personaje público y DJ antes de hacerlo por un periodista o alguien de prestigio en el mundo del fútbol a la que tuvo que responder Canal Sur con un comunicado.



En éste, publicado anoche, advertía que el hijo de Isabel Pantoja no llegaba como comentarista estrella ni cobraba como tal sino lo mismo que cualquier otro de los que colaboran con esta entidad pública (85 euros). Ni eso frenó la avalancha de críticas, a las que se sumó la propia Asociación de la Prensa de Sevilla.



Ante esto, ha sido el propio Kiko Rivera el que ha dado el paso y esta mañana hacía público en sus propias redes que no iba a comentar más partidos del Sevilla FC.





He tomado una decisión.

Mi vida es mucho más bonita que todo esto.

No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas...@CanalSurRadio renunció a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí ?? — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

El DJ explicaba por qué había tomado esta decisión: "Mi vida es mucho más bonita que todo esto. No tengo por qué aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas€ @CanalSurRadio, renuncio a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí", escribía, señalando explícitamente a las fuertes críticas que le han llegado desde Unidas Podemos.