Uno de los pretendientes más pudientes de Tello toma una decisión

Cristian Tello afronta su última temporada de vinculación al Real Betis sin haber conseguido quitarse el sambenito que le persigue durante toda su carrera, desde que descollara en el Barcelona. No deja de ser el extremo más un revulsivo que un jugador por el que apostar siempre de inicio, en gran parte por su explosividad y por su irregularidad. El anterior curso, con un inicio arrollador y unos baches posteriores de los que nunca se recuperó, es un buen ejemplo de la línea que ha marcado el sabadellense, en el mercado prácticamente desde su aterrizaje, pese a que siempre ha impuesto su deseo de afianzarse con el escudo de las trece barras.

El hecho de no ser un titular indiscutible y sus altos emolumentos (en torno a dos millones de euros netos, con complementos por participación y goles anotados) invita a los verdiblancos a ponerlo en venta de nuevo este verano, tras rechazar alguna propuesta interesante en anteriores ventanas, máxime por tratarse de la última que dejaría réditos en Heliópolis, puesto que, a partir del 1 de enero de 2022, Tello podría comprometerse libremente con quien quisiera. Eso si no renueva, ya que no está ni mucho menos descartada una ampliación de contrato, con rebaja salarial para adaptarse a la nueva realidad del club y del fútbol español, que alargara el margen de maniobra y esquivara el compromiso con el Barça de repartir al 50% cualquier posible ganancia.

Como ya se ha explicado en ESTADIO Deportivo, las propuestas que llegaron por el atacante no cubrían los dos apartados requeridos: sueldo y traspaso. El Betis pide cinco millones de euros por su futbolista, lo que encarece y dificulta cualquier operación, que sólo es posible en estas condiciones de tratarse de un destino exótico y aún con fondos suficientes. La MLS, Turquía, Rusia, Qatar o México aparecían como las opciones más viables para Tello, que prefiere seguir en una de las cinco grandes Ligas y, de poder elegir, en España, aunque conjugar todos los deseos se antoja una labor harto complicada.

El Monterrey era, por muchas razones (idioma, petición expresa de Javier Aguirre que le garantizaba minutos, necesidad de un extremo desequilibrante...), la mejor salida para Cristian, aunque los Rayados no han querido esperar ni hacer más cuentas, tomando una decisión que excluye definitivamente al bético de sus planes. Así, han llegado a un acuerdo con el también versátil atacante Duvan Vergara, más joven (24) y barato (entre cuatro y cinco millones de dólares, aparte de la mitad de sueldo), si bien la clave parece estar en las formas de pago, pues en La Palmera exigían un pago inmediato, mientras que el América de Cali admite el abono en varios plazos. Una vía que se le cierra definitivamente a Tello, puesto que el club mexicano ha cubierto con el colombiano su cupo de extranjeros.