Así quedan (parece que definitivamente ya) los plazos para el fichaje de Corona

El reencuentro entre Julen Lopetegui y Jesús Corona lleva fraguándose varios meses, con más de una ventana de transferencias de por medio. El entrenador vasco y el polivalente jugador mexicano coincidieron en el Oporto apenas seis meses, durante la primera mitad de la temporada 15/16 (ejercicio que saldó con ocho goles y cinco asistencias en 40 partidos oficiales), aunque aquél fue uno de los precursores de su fichaje, por el que los lusos desembolsaron 10,5 millones de euros a un Twente donde el carrilero diestro se salió literalmente el año anterior (13+5 en 33 duelos). Argumentos de sobra para apostar por el de Hermosillo, que mejoró, incluso, su rendimiento con los 'Dragoes' (31 tantos y 69 pases decisivos en seis campañas).

Los intentos por renovarlo han sido vanos, por lo que la directiva presidida por Nuno da Costa, con fama de duro negociador y excelente vendedor, está dispuesta a dejarlo ir ahora en enero a un precio razonable para, al menos, recuperar parte de lo invertido, después de muchas propuestas rechazadas porque no llegaban ni a la docena de kilos. En dos días, Corona podrá negociar libremente con quien desee y comprometerse para desembarcar el próximo verano a coste cero, lo que lo convierte en una auténtica 'ganga', si bien todo parece indicar que, a punto de cumplir 29 años, el versátil futbolista azteca, que ha jugado de todo durante su carrera menos de central y de portero, habrá de tirar de paciencia un semestre más.

Y eso que las últimas informaciones apuntaban a que el Milan apretaba por su contratación y que el Sevilla FC, especialmente con las graves lesiones de Lamela y Suso, se planteaba adelantar su abordaje. En cualquier caso, las filtraciones acerca del 'Tecatito' han sido últimamente contradictorias, ya que desde su entorno se apuntaba que muy importante debe ser la propuesta que reciba ahora para hacerle reconsiderar su decisión de apurar su vinculación con el Oporto para no tener que renunciar a elegir su propio destino y a una jugosa prima de fichaje, con la que suelen recompensar tales esperas los clubes a los profesionales que terminan ahorrando un dinero por traspaso. Ni siquiera el actual ostracismo, que no ha mejorado, le hace cambiar de opinión.

Y es que Corona no llega a 600 minutos oficiales en la 21/22, repartidos en quince encuentros, con sólo seis titularidades, las dos más recientes en la Copa de Portugal. Una situación que no apunta a mejorar mientras no renueve. Le espera un principio de año triste al mexicano, aunque la cosa se arreglará a mediados. Así lo desvelan en su tierra, donde 'El Universal' avanza que ya está buscando casa en tierras sevillanas, pero que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, no se mudará de manera inminente, sino ya en julio. Un presunto acuerdo de Corona con la entidad nervionense que sería una operación harto exitosa, en la línea de otras como Dmitrovic, donde la superación de la competencia con unas condiciones irrechazables permitirieron traer a precio de saldo a un efectivo interesantísimo.