Ceballos vuelve a dar una pista sobre su futuro, pero no la esperada DC

No ha parado de mandar guiños al Betis, el club de sus amores, incluyéndolo entre sus posibles destinos este verano, aun a sabiendas de que no ha habido contactos serios en tal sentido y de que tendría que perdonar dinero, porque, entre sueldo y exigencias del Real Madrid, sería una operación difícilmente asumible en estos momentos en Heliópolis. De todas maneras, en la planta noble del Benito Villamarín hacen cuentas y no pierden la esperanza de que el utrerano siga en el mercado cuando el margen de maniobra de Antonio Cordón para realizar operaciones mejore por algún traspaso de importante cuantía.

El mediocentro, que ha completado una buena temporada con el Arsenal, volverá previsiblemente para realizar una nueva pretemporada a las órdenes de Zidane, que no le ha dado casi oportunidades desde que está en el banquillo, pero que tiene órdenes de Florentino Pérez de probar a los cedidos, ya que esta próxima temporada no podrá haber movimientos multimillonarios en el mercado por culpa de los efectos en la economía de los clubes que ha provocado la terrible crisis sanitaria que azota el mundo entero.

Normalmente, Dani Ceballos ha colgado varios mensajes alusivos a su pasión verdiblanca, como una 'story' en Instagram vestido con la camiseta del Betis mientras jugaba al parchís o una foto en idéntica guisa antes del último derbi. Sin embargo, el último mensaje en las redes sociales del centrocampista alimenta los rumores sobre un posible retorno a Londres para afrontar un segundo año de préstamo en los 'gunners', una opción que se barajó pero que parecía descartada o, al menos, aparcada. De esta forma, el utrerano dedicó un mensaje de felicitación a su compañero Joe Willock: "Felicidades, hermanito. Feliz cumpleaños. Te veo pronto".

Un deseo que podría significar únicamente que viajará a la capital inglesa, bien para recoger sus pertenencias o por gusto, para celebrar con su homólogo originario de Montserrat, pero también, obviamente, que tiene decidido repetir con el Arsenal o que, incluso, la operación está avanzada entre los clubes, siendo una petición expresa del técnico de los londinenses, Mikel Arteta, que supo extraer el mejor rendimiento de Ceballos.