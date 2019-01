Resumen de la jornada 23 de los equipos sevillanos en Tercera

Córdoba B 1-2 Écija: Un nuevo ejemplo de superación

Gran victoria del Écija para comenzar el año, la tercera de manera consecutiva, ante un Córdoba B que le hizo sufrir hasta las postrimerías. El cuadro astigitano se adelantó por medio de Joselu en el 23' y no dejó encarrilado el encuentro hasta el tramo final, cuando Migue anotó el segundo a falta de cuatro minutos. Y todo en una situación institucional muy complicada, ya que jugadores y empleados siguen sin cobrar. El filial trató de llevar la batuta en los primeros compases ante un visitante expectante que supo esperar su momento.

Poco a poco, los ayer rojillos fueron haciéndose fuertes, bien colocados y rondando paulatinamente el área de Llamas. Así, tras dos avisos de Marrufo, llegó el 0-1. Un córner lanzado por Santi Luque fue rematado de cabeza por Joselu, solo en el interior del área. El Córdoba B tenía que dar un paso adelante ante un Écija con las ideas muy claras y que apenas concedía errores en la retaguardia. Tras el paso por los vestuarios, los blanquiverdes buscaron reaccionar a través de los cambios. Apretaron y encerraron a su rival, que apenas pasaba de la medular.

Pese a ello, los anfitriones sólo inquietaron a balón parado, aunque el cansancio visitante acrecentó el dominio califal. Eso sí, quien sentenció fue el Écija, por medio de una magistral falta directa de Migue. Miguel Ángel, también de falta, puso el 1-2 en el alargue.

Córdoba B: Llamas (1), Moyano (1), Álex García (1), Kevin (1), Fran Ávila (1), Trabazo (1) (Borja Estepa 68') (0), Joel (1) (Jordi Méndez 59') (1), Carracedo (0), Miguel Ángel (0), Sarmiento (0) (Caballero 76') (s.c.), y Chuma (1).

Écija: Fernando Sánchez (1), Sedeño (1) (Cote 80') (s.c.), Manu Martínez (1), Galiano (2), Ocaña (1), Marrufo (2), Migue (1), Saam (1), Fraile (1) (Borja 68') (1), Santi Luque (2) (Luisito 73') (1) y Joselu (2).

Árbitro: Bewernick Galayo (granadino). Tarjetas amarillas a los locales Chuma y Álex García; y a los visitantes Fernando, Santi Luque, Marrufo, Joselu, Ocaña, Borja y Migue.

Goles: 0-1 (23') Joselu; 0-2 (86') Migue; 1-2 (92') Miguel Ángel.

Incidencias: Unos 150 espectadores, medio centenar procedente de Écija.



Cabecense 1-2 Arcos: Sufre una dura derrota ante un rival directo

El Cabecense tendrá que esperar a la próxima jornada para poner en práctica sus buenos propósitos para 2019, ya que ayer encajó una dura derrota contra un Arcos que también lucha por la salvación. En un choque que tenía controlado, con ocasiones de Francis y Pepelu, en un fallo atrás, Sergio Jiménez adelantó a los arcenses. Antes del descansó igualó Juanan, continuando el dominio local en el segundo acto, aunque Borja, con un golazo en una contra, 'mató' el partido.

Cabecense: Pablo Vázquez (1), Alvi (1), Francis (1), Javi Salas (1), Galán (2), Schuster (1), Kisko (1) (Lolo 73') (1), Alberto Durán (1), Pepelu (2), Jesús Mari (1) (Manu Alonso 80') (1) y Juanan (1).

Arcos: Isi (2), Javi (2), Jesús (2), Nico (2), Molina (2), Maqui (2), Sergio Jiménez (2) (Giráldez 61') (1), Rafita (1) (Roberto Gambín 74') (1), Borja (3), Caballero (2) y José Antonio (2) (Benítez 89') (s.c.).

Árbitro: Aranda Delgado (Málaga). Amarillas a los locales Pepelu, Javi Salas y Alberto Durán; y a los visitantes Giráldez, Molina e Isi.

Goles: 0-1 (30') Sergio Jiménez; 1-1 (44') Juanan; 1-2 (70') Borja.

Incidencias: 150 espectadores.



Lebrijana 3-2 S. R. Lepe: El capitán Juande obra el milagro

Dos goles llenos de coraje del capitán Juande le dieron un triunfo vital a la Lebrijana ante el San Roque de Lepe, que tenía el partido controlado hasta que apareció el pundonor del central. El albiceleste, con sendos remates, fue el protagonista de una remontada que da vida a los de Joaquín Hidalgo.

El primer tiempo de la Lebrijana fue casi perfecto: presión, intensidad, buen fútbol, verticalidad, ocasiones... Así, el control absoluto fue de los locales, que, por medio de un incisivo Lúa, disfrutaron de varias llegadas hasta que a la cuarta ocasión fue la vencida: en el 28', un magistral centro de Juan Benítez desde la derecha era rematado a gol en el segundo palo por Panadero.

Nada hacía presagiar que el San Roque empataría diez después. Era la primera llegada aurinegra. El varapalo fue aún mayor justo antes del descanso, momento en el que Fidalgo aprovechó un excepcional pase de cuchara de Miguelito para poner el 1-2 en el marcador. El segundo acto fue un continúo quiero y no puedo de la Lebrijana. Sólo la solución de emergencia de colocar a Juande de 'palomero' a diez minutos del final dio resultado. Primero, en el 83', a pase de José Carlos. Y en el 89', tras cabecear un córner de Lúa.

Lebrijana: Iván Ares (1), Juanma (1) (Robe 75') (1), Benítez (1), Juande (3), José Mari (1), Sosa (2), Lúa (3), Copero (1) (Raúl Cabrera 62') (1), Panadero (2), Juan Benítez (2) (Alain 86') (s.c.) y José Carlos (3).

San Roque Lepe: Nico Monclova (1), Fran Lepe (1), Sergio (1), Yeison (1), Siles (1), Cerpa (1), Miguelito (2) (Alfonso 81') (s.c.), Ekedo (1), Higor Rocha (2), Fidalgo (2) y Ganet (1) (Camacho 62') (1).

Árbitro: Díaz Lorente (Gaditano). Amonestó a los locales Copero, Juanma, José Carlos, Juan Benítez, Lúa e Iván; así como al visitante Cerpa.

Goles: 1-0 (28') Panadero; 1-1 (40') Higor Rocha; 1-2 (43') Fidalgo; 2-2 (83') Juande; 3-2 (89') Juande.



Coria 0-1 Cádiz B: La meta contraria se hace pequeña

El Coria realizó un digno encuentro ante el Cádiz B, que venció por la mínima en el estadio Guadalquivir. La mala fortuna, el mal estado del terreno de juego y la falta de resolución en los últimos metros fueron claves para que el conjunto ribereño encajara la primera derrota de este nuevo año 2019, que no le permite salir del descenso.

El disparo al travesaño de Keita en el 5' parecía que hacía presagiar el destino de los locales. En el segundo tiempo, hasta cinco aproximaciones de peligro para los de Alejandro Ceballos, que no estuvieron finos, todo el acierto que sí tuvo Pekes; el visitante entró en el 80', y nueve después, en una acción en la que derrochó energía, fuerza y coraje, se llevó la pelota y batió a Isco con un tiro raso.

Coria: Isco (1), Mario Begines (1) (Espada 80') (1), David Feito (2), Maristany (1), Jojo (1), Jony (1), Gonzalo (1) (Pavón 72') (1), Enrique Japón (1), Pedro Chacón (1) (Palacios 88') (s.c.), Keita Junior (2) y Migue (1).

Cádiz B: Cristian (2), Moisés (1), Braganza (1), Saturday (2), Cubero (1) (Moreno 55') (1), Sergio (2), Javi Pérez (2), Duarte (2), Seth (1) (Pekes 80') (3), Jordi Tur (1) y Peter (2) (Franco 89') (s.c.).

Árbitro: Camacho Garrote (Cordobés). Amonestó a los locales David Feito, Pedro Chacón y Jony; y a los visitantes Seth, Duarte y Moisés.

Gol: 0-1 (89') Pekes.

Incidencias: 700 espectadores.



Xerez Deportivo 2-0 Utrera: Chapín pone fin a su racha

El Utrera perdió el coliderato, al caer ayer en su visita al Xerez Deportivo, que fue superior en casi todas las fases del partido. Pese al revés, los de Jesús Galván son segundos.

El anfitrión empezó más fuerte. Los azulinos comenzaron pronto a crear peligro por ambas bandas, aunque no conseguían ver puerta ante un Utrera bien plantado y que tuvo la más clara, con un remate de Sergio Navarro que se quedó solo frente a Flere. La defensa utrerana se plantaba bien en el terreno de juego de Chapín obligando a los de Masegosa a intentarlo desde lejos.

En el segundo tiempo, el Xerez Deportivo salió fuerte en busca de abrir la lata. La tuvo Khalok, pero el 1-0 llegó tras una jugada individual: Antonio Bello cogió la pelota a más de 60 metros del área de Ayala. Tras una espectacular carrera y después de zafarse de dos defensores con un autopase se plantó ante Ayala y no perdonó. Jesús Galván movió el banquillo dando entrada a Carreño para buscar más presencia en ataque, pero Khalok, de los más destacados, fue objeto de penalti que transformó Adrián Gallardo, sin hallar respuesta en el Utrera.

Xerez Deportivo: Flere (2), Marcelo (2), Joaqui (2), Rodri (2), Juan Gómez (2), Adri Rodríguez (2), Jorge Herrero (2) (Álex Colorado 79') (1), Heredia (2) (Casares 63') (2), Khalok (3) (Padilla 89') (s.c.), Bello (3) y Adrián Gallardo (3)

Utrera: Ayala (1), Esteban (2), Toni (1), Cachana (1), Álex del Río (1), Ale Ortiz (1), Sergio Navarro (2), Isra (2) (Titi 65') (1), Domingo (1) (Carreño 58') (1), Javi Medina (1) y Pablo Haro (1) (Plusco 77') (1).

Árbitro: Muñoz Arjona (Granadino). Amonestó a los locales Bello y Jorge Herrero; y a los visitantes Sergio Navarro, Ale Ortiz y Titi.

Goles: 1-0 (48') Bello; 2-0 (70') Adrián Gallardo, de penalti.

Incidencias: 2.051 espectadores.



Algeciras 4-0 Gerena: No halló una respuesta

El Gerena comenzó 2019 con una dura derrota en el Nuevo Mirador de Algeciras. De hecho, los de Cachola caían ya por 3-0 a los 18 minutos. Los locales fueron muy efectivos en el primer periodo, un resultado que pudo ser peor, pues en la segunda parte los anfitriones fallaron dos penaltis y en el 88' estrellaron el balón en el travesaño en una falta.

Y no empezaron mal los rojinegros. En el 4' les anularon un gol a Alberto Gázquez por fuera de juego en un pase filtrado de Mario, pero el primer mazazo llegó en el 7'. Borja Vicent remató de cabeza a la red una falta botada por Ale Pipo. De ahí en adelante, neta superioridad algecirista.

Tras el descanso, con un 3-0 en contra, el Gerena trató de salir dando un paso más y en el 57' lo intentó con un tiro de Ernesto, continuando el Algeciras su dominio. Pese a la derrota, el Gerena mantiene un pequeño colchón de tres puntos con los puestos de descenso.

Algeciras: Jesús Romero (s.c.); Aarón Acejo (1), José Carlos (2), Pablo De Castro (2), Borja Vicent (2); Josemi (1) (Chapa 54') (1), Juanjo Mateo (2) (Javi Zafra 78) (s.c.), Iván Turrillo (2), Karim Abubakar (3); Ale Pipo (1) (Alberto Fuentes 70') (1) y Antoñito (2).

Gerena: Marco (2); Manolete (0), Juan José (0), Montaño (0), Tore (1); Carlos Checa (1), Barrio (0) (Tete 67') (0), Ernesto (1), Jesús Vega (0); Mario (0) (Relaño 75) (s.c.) y Alberto Gázquez (1) (José Gordillo 84') (s.c.).

Árbitro: Durán García (Málaga). Amarillas a los locales Ale Pipo y José Carlos; y a los visitantes Checa, Mario y Ernesto.

Goles: 1-0 (7') Borja Vicent; 2-0 (13') Abubakar; 3-0 (18') José Carlos; 4-0 (74') Abubakar.

Incidencias: 2.000 espectadores.



Guadalcacín 0-0 Sevilla C: Desaprovecha una oportunidad de oro

El Sevilla C empezaba el año en el campo del colista y esperaba hacerlo con un triunfo que le permitiese acercarse un poco más a la salvación. Consiguió el filial su objetivo a medias, sumando un empate con cierto sabor agridulce. Y es que, si bien puntuar fuera siempre es positivo, el filial no supo aprovechar que su rival apenas hizo méritos aun sabiendo que su otro oponente en la lucha por el descenso, el Coria, había perdido.

Guadalcacín: Lebrón (1), José (1), Pablo Pérez (1), Pancy (1), Rosales (1), Castillo (0), Marín (1), Pulido (0), Fran (1), Juanjo (1) (Fernando Ramos 86') (s.c.) y Piñero (1) (Regalí 74') (1).

Sevilla C: Jonatan (1), Núñez (1), Eloy (1), Carmona (1), José Espinar (1), Leiva (1), David García (1) (Candela 76') (1), David Rodríguez (1) (Delgado 69') (1), Pliego (1), Vacas (1) y Simo (1) (Luis 64') (1).

Árbitro: Quintero González (Onubense). Amarillas a los locales Pancy y Castillo; y a los visitantes Pliego y David Rodríguez.

Incidencias: 400 espectadores.



Betis Deportivo 5-1 At. Espeleño: Recupera el paso con Nané desatado

El Betis Deportivo doblegó con suma facilidad al Atlético Espeleño en un partido en el que Nané, que regresaba a la titularidad tras una lesión, se convirtió en el gran protagonista. El ariete verdiblanco anotó un póker de dianas para colocarse con diez tantos en la temporada. El cuadro de José Juan Romero, que vuelve a ganar después de la dolorosa derrota ante el Ceuta, no tuvo rival en el voluntarioso pero muy limitado equipo cordobés. De entrada, pareció un conjunto valiente, con una presión muy adelantada e intentando salir con el balón jugado desde atrás. La atractiva propuesta duró a los visitantes unos escasos cinco minutos, el tiempo que tardó el filial en controlar el esférico y en llegar con asiduidad al área de Gonzalo. Así, en el 9', se adelantó por medio de Nané: balón de Meléndez a la espalda de la zaga que recoge Robert, que perdona en el mano a mano ante Gonzalo, quien no puede hacer nada en el posterior rechace, que, a placer, emboca a gol el delantero belmezano.

Sólo cuatro después, Robert, que volvió a fallar ante el meta, y Nané, que disparó al muñeco tras un recorte, disfrutaron de una doble ocasión justo antes del susto rojillo. Samu Sánchez, rematando de cabeza a puerta vacía un córner tras una mala salida de Sergio Tienza, empataba en la primera y, a la postre, única llegada cordobesa en todo el envite. El tanto dejó grogui a un Betis Deportivo que tardó diez minutos en despertar, cuando, de nuevo, Nané ponía por delante a su equipo al definir magníficamente tras un pase con el exterior de Calderón.

A partir de ahí, el monólogo de los verdiblancos fue absoluto. Únicamente las paradas de Gonzalo, a disparo de Rodri, Meléndez, y un remate de cabeza de Nané evitaban que el encuentro estuviese más encarrilado para los béticos. Curiosamente, un estrepitoso error del arquero provocó la tercera diana. En el 37', tras un balón largo que se le escurría a Gonzalo, Calderón, muy atento, ponía un centro al corazón del área que controló de forma exquisita Rodri para regalar la diana a Nané.

Más 'sangre'

Tras el descanso, los espacios que decidió dejar atrás el Espeleño presagiaban una goleada aún mayor para los de José Juan. De esta forma, un pase de la muerte de Calderón -un cuchillo por la banda izquierda- era rematado al muñeco por Rodrigo, que, dos minutos más tarde, en el 51', no perdonaría. Después de la enésima llegada por la zurda del todavía carrilero juvenil, Simón recoge en la banda contraria un balón que acaba en los pies del fino atacante, que, desde el pico del área, bate por la escuadra a Gonzalo.

Lejos de levantar el pie del acelerador, el filial cerró la goleada gracias a una intensa presión y a un nuevo fallo garrafal de la zaga rojilla. Nané, después de un error en el despeje de Juanito, anotó su cuarta diana a placer. A partir del quinto gol, el Betis Deportivo sí aflojó un poco la intensidad y, aunque pudo engordar el marcador, bajó mucho el ritmo del partido.

Con el encuentro ya totalmente cerrado, los últimos treinta minutos dejaron dos buenas noticias para los heliopolitanos: la entrada al terreno de juego del zaguero juvenil Fran Delgado y el regreso de José Irizo al césped tras una larga lesión.

Betis Deportivo: Sergio Tienza (0), Simón (2) (Fran Delgado 57') (1), Julio Alonso (2), Edgar (1), Diego González (1), Jaime Garijo (1), Robert (2), Meléndez (2), Nané (3) (Nieto 61') (1), Rodrigo (3) y Calderón (3) (José Irizo 67') (1).

Atlético Espeleño: Gonzalo (2), Juan Márquez (0), Samu (0) (Juanma 62') (1), Troyano (0), Lucena (0), Juanito (0), Ángel (1) (José Antonio 83') (s.c.), Guerrero (1) (Tapia 84') (s.c.), Samu Sánchez (1), Sergio Ortiz (0) y Hugo (0).

Árbitro: Sevillano Marín (gaditano). Amonestó a los locales Jaime Garijo y José Irizo, así como a los visitantes Guerrero y Ángel.

Goles: 1-0 (9') Nané; 1-1 (16') Samu Sánchez; 2-1 (25') Nané; 3-1 (37') Nané; 4-1 (51') Rodrigo; 5-1 (56') Nané.

Incidencias: Unos 300 espectadores en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.