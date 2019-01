Resumen de los equipos sevillanos en División de Honor en la jornada 18.

Antoniano 2-1 Castilleja: Jesús decide en el 96' un intenso derbi

En un partido donde ambos pudieron llevarse el gato al agua, la picardía de Jesús en la última jugada dio la victoria a un Antoniano que se mantiene firme en la pelea arriba, lo que, a su vez, deja al Castilleja muy alejado de la zona de privilegio.

El equilibrio fue la tónica en el inicio. Los lebrijanos presionaban muy arriba y generaban peligro por las bandas de Zequi y Brando, mientras que los aljarafeños, tras unos primeros minutos más agazapados, comenzaron a crear juego gracias a las combinaciones de su línea de mediapuntas, donde brillaba un gran Plata. Precisamente, él generó el primer gol del encuentro al provocar el derribo del meta Andrés dentro del área tras una jugada en la que le ganó la espalda a Álvaro. El árbitro pitó penalti y Pablo materializó la pena máxima.

La alegría visitante duró poco, pues, apenas seis minutos después, un agarrón de Alfonso a Isaac propició un nuevo penalti en el que Adri no perdonó.

Tras una primera parte, en la que las ocasiones, por ambos bandos, no dejaron de sucederse, la segunda mitad cambió el panorama. pues aunque el Antoniano comenzó a encerrar al Castilleja las oportunidades no tuvieron la claridad necesaria para que llegase el gol.

Cuando el empate era lo más probable, en el descuento, una falta sacada en largo y peinada en la frontal del área fue aprovechada por Jesús para llevar el delirio a un Municipal de Lebrija que celebró y dedicó la victoria a Alejandro Guerero, el joven canterano fallecido la semana pasada.

Antoniano: Andrés (1), Álvaro (1), Kevin (0), Alberto (2), Quintero (1), Chamizo (1), Juanjo (1) (Jesús 66') (2), Adri (1) (Luigi 88') (s.c.), Brando (2) (Chiqui 83') (2), Zequi (2) (Longa 72') (1) e Isaac (3).

Castilleja: Josema (1), Falcón (1), Vázquez (0), Juli (1) (Iván Álvarez 89') (1), Alfonso (1), Miguel (1) (Isco 88') (s.c.), Cristian (1) (Emilio 83') (1), David Horrillo (1), Pablo (2), Guti (1) (Jurado 67') (1) y Plata (3) (Luismi 72') (1).

Árbitro: Bazán Muñoz, gaditano. Amonestó a los locales Álvaro, Isaac, Chamizo, Quintero y Jesús; y a los visitantes Alfonso, Vázquez e Isco.

Goles: 0-1 (21') Pablo (p.); 1-1 (27') Adri (p.); 2-1 (96') Jesús.

Incidencias: Unas 300 personas vieron el partido en el Municipal de Lebrija.

San José 1-1 Pozoblanco: Se escapa el triunfo en el alargue

El San José jugó un gran partido en el que lo tuvo todo menos la victoria. Pese a que creó ocasiones en la primera parte, el gol llegó en la segunda por mediación de Lobo. Tras ello, Dani y Varona pudieron ampliar la cuenta, pero una jugada aislada en el 95' selló un amargo empate.

San José: Álex (2), Juan (2), Ismael (2), Rubén (2), Jaime Otón (2), Sosa (3), Dani (3) (Kisko 85') (1), Varona (3) (Salva 89') (s.c.), Álvaro (2), Marcos (2) (Chol 77') (2) y Lobo (3) (Luis 86') (1).

Pozoblanco: Arévalo (2), Fran (2), Miguel Márquez (1) (Moreno 60') (1), Valentín (2), Elu (2) (Zara 68') (1), Domingo (1), Charaf (2) (Ángel García 68') (1), Vega (2) (Juanjo 74') (2), Alexandro (3) (Fran Gómez 53') (3), Iván (2) y Adriano (1).

Árbitro: Blanco Aragón, granadino. Amonestó al local Álvaro; y a los visitantes Miguel Márquez, Moreno y Elu.

Goles: 1-0 (63') Lobo; 1-1 (95') Fran Gómez.

Incidencias: Unas 100

Algabeño 3-0 Rota: Su imparable marcha le lleva a zona de ascenso

El Algabeño cosechó su cuarta victoria consecutiva y sube a la segunda plaza tras ganar a un rival directo como el Rota.

Los de Diego Tristán comenzaron muy fuerte y fruto de ello llegó el cabezazo a gol de Dani Casado con el que se llegó al descanso. En la segunda mitad, apretó el Rota, pero no consiguió marcar, por lo que el Algabeño volvió a tomar el control. En el tramo final, Sergio García y Corriente sentenciaron.

Algabeño: Manu Toro (3), Cáceres (1) (Óscar 74') (1), Mimi (1) (Corriente 70') (3), Navarro (3), Baena (2), Contreras (2), Dani Casado (3) (Rubén Sánchez 84') (s.c.), Matías (1), Jero Baena (1) (Sergio 77') (2) (Fran Delgado 60') (1), Pipi (2) y Diego López (0) (Pino 46') (1).

Rota: Jairo (2), Guille Campos (2), Gasca (1) (Ramón 28') (1), Carlos (1) (Vicente 83') (s.c.), Maikel (1), Ayoub (2) (Poley 68') (0), Parada (2), Orihuela (1), Harana (2) (Pablo 83') (s.c.), Iván Gutiérrez (1) y Marchena (0) (Yuni 57') (1).

Árbitro: Morillo-Velarde Galán, cordobés. Amonestó a los locales Cáceres, Diego López, Baena, Fran Delgado y Matías; y a los visitantes Parada, Yuni, Ramón y Vicente.

Goles: 1-0 (12') Dani Casado; 2-0 (82') Sergio; 3-0 (87') Corriente.

Incidencias: Unas 500 personas en el Municipal de La Algaba.

UP Viso 5-2 At. Onubense: El liderato se queda en El Viso

La UP Viso consiguió auparse a lo más alto de la tabla tras una tarde histórica en la que logró doblegar al hasta ayer líder, un Atlético Onubense que vendió muy cara su derrota.

Fue un partido trepidante en el que la intensidad de inicio de los visueños resultó determinante. Esto condujo al gol de Luna, que aprovechó un rechace tras un saque de banda para poner en ventaja a los suyos, la cual mantuvieron hasta el descanso. A la vuelta, Arias igualó el marcador, pero una jugada personal de Salvat materializó el 2-1. Ya en el 71', Luna de penalti amplió la cuenta, pero Iván, un minuto despúes, acortó distancias. Tras ello, llegarían minutos de sufrimiento para los alcoreños, que acabaron redondeando el resultado con los tantos de Rafa y Antonio López.

UP Viso: Álex Melli (3), Quesada (3), Nolasco (3) (Sombri 83') (1), Chico (3), Gabri (3), Pineda (2) (Lora 68') (2), Luna (3) (Falcón 88') (2), Pedro (2) (Lichi 61') (1), Migue (3), Salvat (3) (Antonio López 78') (2) y Rafa (3) (Cordero 89') (1).

Atlético Onubense: Vichi (2), Soler (2), Moi (2), Ikwu (2), Terán (2), Diego (1) (Fernando Carrasco 46') (3), Iván (2), Abu (2) (David Alfonso 60') (2), Arias (2), Asuero (2) y Nene (2).

Árbitra: Villegas Navas, cordobesa. Expulsó con doble amarilla al onubense Terán (86'). Amonestó a los locales Salvat, Nolasco y Luna; y a los visitantes Abu, Moi, Fernando Carrasco y Soler.

Goles: 1-0 (17') Luna; 1-1 (51') Arias; 2-1 (56') Salvat; 3-1 (71') Luna (p.); 3-2 (72') Iván; 4-2 (87') Rafa; 5-2 (89') Antonio López.

Incidencias: Unas 800 personas vieron el partido en el Municipal de San Sebastián.

Torreblanca 0-1 Peñarroya: Gafados ante la portería

El Torreblanca cayó a descenso tras perder en un partido donde se evidenció su falta de gol. Los visitantes apenas crearon peligro, pero un penalti cometido por Luis y transformado por Sebi dictó sentencia. En ambas mitades, los capitalinos disfrutaron de varias ocasiones para incluso acabar ganando, pero el marcador no se movió más.

Torreblanca: Pedro (2), Vilches (2) (Ale Romero 63') (1), Pinto (1) (Isra 63') (1), David Silva (2), Luis (2), Iván Gómez (2), Mejías (1) (Kisko 58') (1), Seda (1) (Ismael 75') (1), Aranda (1), Javi Lozano (1) (Mario 69') (2) y Jimmy (2) (Pichaco 69') (1).

Peñarroya: Díaz (3), Osuna (1), Tena (1), Pedro Gallego (1), Toni (1), Alberto (1) (Fontalba 75') (1), Álex Gil (1) (Chechu Cordoba 86') (1), Sebi (1), Rafalillo (2) (Dani García 63') (1), Riki (1) y Matías Saad (2).

Árbitro: Muñoz García, onubense. Expulsó con doble amarila al peñarriblense Tena (68'). Amonestó a los locales Pedro, Luis, Seda y Pichaco; y al visitante Toni.

Gol: 0-1 (62') Sebi (p.)

Incidencias: Unas 150 personas vieron el partido en Los Caños de Torreblanca.

La Palma 3-1 Alcalá: Sus propios errores le castigan

Pese a que se adelantó muy rápido por mediación de Edu Brenes, los errores del guardameta juvenil Andrés complicaron mucho el encuentro a un Alcalá que hasta el 3-1 tuvo ocasiones para hacer la igualada.

La Palma: Luis (2), Samuel (1), Juan Aguilar (1), Álex Pérez (3), Velasco (1), Andrés (2), Alvarito (1) (Manu Caro 70') (1), Chía (1) (Galleti 79') (1), Carlitos (1) (David García 63') (2), Manu Calle (1) y Manolo Suárez (1).

Alcalá: Andrés (0), Christian (1), Morillo (1), Juanma (1), Ángel (2), Mario (1) (David Díaz 70') (1), Leal (1), Yeray (3), Iván Acosta (1), Dani Perejón (2) y Edu Brenes (1) (David Acosta 63') (1).

Árbitro: Pla Muñoz, malagueño. Amonestó a los locales David García y Jesús Chía; y a los visitantes Mario, Juanma y Leal.

Goles: 0-1 (6') Edu Brenes; 1-1 (19') Alvarito; 2-1 (33') Carlitos; 3-1 (66') David García.

Incidencias: Unas 100 personas vieron el partido en el Municipal de La Palma.