Los Barrios 2-1 Betis Deportivo: El filial despierta demasiado tarde

El Betis Deportivo regresó de vacío del Polideportivo San Rafael de Los Barrios en un choque donde los verdiblancos tiraron la primera parte y, aunque marcaron nada más comenzar la segunda, no sacaron luego más rédito a su dominio y se quedan a tres puntos de la cuarta plaza. Los barreños, con la espina clavada del 7-0 de la ida (que supuso la salida del entonces entrenador, David Guti), aprovecharon sendos zarpazos para dormir terceros, a cuatro del líder (entonces, los gualdiverdes eran decimonovenos, con sólo tres unidades).

Tras los primeros compases de tanteo, donde no hubo un dominador claro, llegó el 1-0: un centro de Mario desde la izquierda no lo remató nadie, pero el balón llegó a la derecha a Sergio Iglesias, completamente solo, que, dentro del área, puso la bola atrás para que Gonzalo Almenara no perdonase. Diego González se anticipó a Almenara, que se disponía a hacer el segundo a puerta vacía en el 42, pero Tellado no pudo hacer lo propio en la siguiente acción, cuando Álex Guti se zafó de Carlos Marín y marcó.

Con dos cambios en el descanso, los de José Juan recortaron distancias enseguida: falta de Abreu que nadie remacha ni despeja y que se cuela en la red. Después, dominio sin premio.

Ficha técnica:

Los Barrios: David Zamora (1), Sergio Iglesias (1), Álex Vázquez (1), Paco Borrego (2), Bonaque (2), Juanma (1), Gonzalo Almenara (2), Mario Pérez (1) (Miki 83') (s.c.), Goma (1) (Gustavo 89') (s.c.), Álex Guti (1) (Dani Hedrera 64) (1) y Alan (1).

Betis Deportivo: Carlos Marín (1), Simón (1), Calderón (2), Edgar (1), Diego González (1) (Miguel Rodriguez 76') (s.c.), Paul (2), Tellado (1) (Rober 46') (1), Abreu (2), Nané (1), Rodrigo (1) y José Irizo (1) (Nieto 46') (1).

Árbitro: Gutiérrez Pérez (malagueño). Amarillas al local Alan, y a los visitantes Paul y Nané.

Goles: 1-0 (11') Gonzalo Almenara; 2-0 (43') Álex Guti. 2-1 (48') Abreu.

Incidencias: 500 personas en el San Rafael.