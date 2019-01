San Fernando 3-0 Sevilla At: El filial perdona en la primera parte y sucumbe en la segunda

El Sevilla Atlético no pudo conseguir nada positivo en su visita al campo del San Fernando. El filial, que protagonizó una buena primera mitad, no supo sacar provecho de sus ocasiones y acabó cayendo en la segunda parte, en la que el San Fernando fue muy superior y se encontró, además, con el olfato goleador de Pau Franch, que no perdonó ante la meta de Javi Díaz.

El filia nervionenses llegaba a San Fernando en busca de un triunfo para salir del puesto de promoción por la permanencia. No parecía fácil la tarea, pero los sevilanos esperaban pescar en aguas revueltas y salieron a por todas al Iberoamericano. No tardaron los sevillanos en protagonizar su primera ocasión en una internada de Chris Ramos que, sin embargo, acabó fallando en el lanzamiento. La replica del San Fernando llegaba en el minuto 8 en un córner botado por Manu Ramírez que estuvo a punto de entrar. Lo intentaban de nuevo los locales en el 11, en un disparo desde la frontal de Gabi Ramos que se iba alto.

Parecía que el partido iba a ser de ida y vuelta, pero lo cierto es que era el Sevilla Atlético el que se hacía con las riendas y generaba peligro una y otra vez sobre la meta contraria buscando la velocidad de sus hombres. Bryan Gil lo intentaba en el 14 en una gran jugada individual, pero acaba rematando mal. En el 17 era Javi Vázquez el que no acertaba en el remate después de haberse ido en velocidad por banda izquierda, y en el 18 Bryan fallaba de nuevo.

Eran los mejores minutos del Sevilla Atlético, que en el 23 volvía a llevar peligro al área contraria en u disparo de Gabi Ramos que obligaba a lucirse a Javi Díaz para atrapar el balón en dos tiempos.

A partir del minuto 25, sin embargo, el San Fernando se estiraba y se hacía dueño de la situación hasta el descanso, aunque tampoco los locales conseguían abrir el marcador y primero Pablo Sánchez remataba flojo, Manu Ramírez enviaba fuera y Carri en un lanzamiento de falta directa enviaba alto en el 41. Sin embargo, la última ocasión de la primera mitad volvía a ser para los visitantes, en un disparo de Casas que Gálvez desbarataba in extremis.

Tras el descanso el San Fernando salió mucho mas enchufado y ya en el primer minuto dispuso de una buena ocasión en botas de Gabi Ramos, que obligaba a intervenir a Javi Díaz. El gol llegaría cinco minutos mas tarde en un despiste de la defensa sevillista que aprovecha Pablo Sánchez para ponerle el balón en boca de gol a Pau Franch, que no falla.

Con el marcador a favor el San Fernando dio un paso atrás, aunque no renunció a nada y siguió manejando el ritmo del partido ante un Sevilla que lo intentaba, pero que no conseguía ahora salir con peligro. Era el equipo local el que conseguía, al contragolpe, marcar el segundo en el minuto 68 en un espectacular cabezazo del ariete Pau Franch, que hacía el segundo de la tarde.

Continuaban los locales generando peligro y en el 77 pudieron sentenciar en una triple ocasión tras el saque de una falta, pero ni Manu Ramírez, ni Gabi ni Pablo Sánchez conseguían marcar. Finalmente el tercero del San Fernando llegaba en el minuto 82, en un penalti que transformaba Pedro Ríos.

No encontró el Sevilla Atlético argumentos para la reacción en esta segunda mitad y acabó sucumbiendo.

Resultados y clasificación del Grupo IV de Segunda B

- Ficha técnica:

- San Fernando CD Isleño: Gálvez (2), Gabi Ramos (2), Nano Cavilla (1), Oca (1), Colo (1), Raúl Palma (1), Pedro Ríos (2), Carri (1) (Bruno Herrero, 58´) (1) (Javi Gómez, 84´) (sc), Pau Franch (3) (Joselu, 75´) (1), Manu Ramírez (1) y Pablo Sánchez (1).

Banquillo: Simón, Milovic, Juanje, Jacobo

- Sevilla FC Atlético: Javi Díaz (2), Cera (1) (Javi Pérez, 83´) (sc), Javi Vázquez (1), Berrocal (1), Amo (1), Genaro (1) (D. García, 69´) (1), Bryan (2) (Pejiño, 83´) (sc), Juanpe (1), Chris Ramos (1), Curro (1), Casas (1).

BQ: Manu Sánchez, Lucho, Checa, Mena

- GOLES: 1-0 (51´) Pau Franch. 2-0 (68´) Pau Franch. 3-0 (82´) Pedro Ríos (pti.).

- ÁRBITRO: Sánchez Sánchez (Colegio extremeño). Tarjetas amarillas a Gabi Ramos, Pedro Ríos, Oca; Chris Ramos, García

- CAMPO: Estadio Iberoamericano, 600 ESPECTADORES