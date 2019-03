Betis Deportivo 5-1 CD Cabecense: El filial continúa soñando en su oasis

La solvencia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol (16 puntos de los últimos 18 posibles) contrasta con la debilidad foránea de un Betis Deportivo que ha caído en tres de sus cuatro desplazamientos más recientes, irregularidad que lastra las aspiraciones verdiblancas de 'play off'. Con todo, los de José Juan siguen cimentando su ilusión bajo el abrigo de su gente, este sábado tarde a costa de un vecino, el CD Cabecense, que se hunde un poco más en la clasificación y que no consigue enlazar dos buenos resultados que le permitan soñar con el milagro de la salvación.

Sólo la falta de efectividad en el primer tiempo privó al filial de un resultado más tranquilo o, al menos, de una goleada temprana, pues el equipo rojinegro sufría para contener los ataques combinados de unos heliopolitanos disparados por los costados y haciendo daño con diagonales constantes de Nané o Robert. Raúl García, artífice del holgado triunfo junto al extremeño, debió inaugurar el marcador de tacón, pero Javi Salas abortó la acción sobre la línea. Antes, el 'pichichi' bético no pudo en el mano a mano con Josemi, rebotando el lanzamiento en el larguero y chocando luego el propio Robert con un defensor, por lo que el tanto posterior de Abreu era anulado por esa falta previa. Edgar, a la media vuelta, hizo lo más difícil para perdonar a bocajarro, lo que no haría en el 20 Robert, recogiendo un rechace del portero visitante a tiro de Nané. El '11' verdiblanco regaló el segundo a Raúl, que no repitió por poco por dos veces (una, anulada de nuevo por Roldán Gómez) antes del intermedio.

Nada más regresas de vestuarios, entre Edgar y Pepelu desvían a la red un centro-chut de Bucarat para poner el inesperado 2-1 para un 'Cense' que se la jugó adelantando sus líneas y con dos cambios ofensivos. Las contras locales eran mortales de necesidad, aprovechando una Robert para anotar la teórica sentencia, que no fue tal por los continuos desajustes de la escuadra de José Juan.

Dani Rebollo detuvo al cuarto de hora el penalti sobre Morad lanzado por Juan Guerra, que habría supuesto el 3-2. En el intercambio de golpes, no hubo color. Perdonó Rodri, no así Trápaga, que hizo la pared con un Raúl decisivo ya en el alargue.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Dani Rebollo (2), Altamirano (1) (Trápaga 82') (2), Julio Alonso (2), Edgar (1), Diego González (1), Paul (1), Nané (2) (Irizo 58') (2), Abreu (1) (Meléndez 77') (1), Raúl García (3), Rodrigo (2) y Robert (3).

CD Cabecense: Josemi (1), Francis (1), Bucarat (2), Javi Salas (2), Galán (1), Schuster (1), Morad (2) (Moha 68') (1), Iliass (1), Roberto (1) (Juan Guerra 46') (1), Burrita (1) (Pepelu 46') (2) y Juanan (1).

Árbitro: Roldán Gómez (gaditano). Amarillas a los locales Julio Alonso, Diego González, Edgar, Paul, Abreu, Robert y José Juan Romero (entrenador), así como a los visitantes Schuster, Bucarat, Pepelu y Juan Guerra.

Goles: 1-0 (20') Robert; 2-0 (27') Raúl García; 2-1 (47') Edgar, en propia meta; 3-1 (59') Robert; 4-1 (84') Trápaga; 5-1 (92') Raúl García.

Incidencias: 600 espectadores se dieron cita en el campo A de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.