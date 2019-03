Sevilla At.-Almería B: Que el buen ritmo no pare

ha puestoen busca de la permanencia y no quiere aflojar el ritmo. Son ya, en las que el filial ha logrado ademásque le han permitido adquirir un colchón de ocho puntos con respecto al descenso y siete con la promoción.

Hoy, además, se presenta una ocasión propicia para dar continuidad a esa buena dinámica adquirida desde una mayor solidez, pues visita el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva el colista, un Almería B que ve lejos ya cualquier posibilidad de milagro y viene de enlazar cinco derrotas seguidas.

La principal duda en las filas sevillistas está en la portería, pues todo depende de si Caparrós tira de Javi Díaz, Lucho o incluso los dos. En ese caso, los metas del C (Adri y Jona) o el juvenil Alfonso aspirarían a dar el salto. Por lo demás, Luci sólo tiene la baja del lesionado Javi Pérez y recupera a Pejiño, aunque a priori no variará mucho el once que venció en Jumilla, con opciones para Chris Ramos.

En el filial almeriense, Antonio Jesús no estará por lesión, pero recupera a Lin e Igor tras jugar con sus selecciones.