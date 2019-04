Un mes para la entrega de notas en Tercera

Una de las Terceras más largas de las últimas temporadas, por el hecho de contar con 22 conjuntos, está en su recta final. Cuatro jornadas, 360' de juego que dilucidarán la competición. Y pese a faltar un mes (la Liga finaliza de forma oficial el 19 de mayo) para que eche el telón el torneo liguero, hay un aspecto clave en el que no hay un pronunciamiento oficial: el número de equipos que descienden.

Pese a que la circular 4 de la RFEF señaló a comienzos de temporada que descendían cinco equipos, fuentes de la RFAF señalaron semanas atrás que serían tres el número de escuadras que descenderían a División de Honor, decisión aprobada en la asamblea del máximo organismo futbolístico andaluz, acuerdo que se trasladó a la RFEF el 24 de julio.

En la asamblea general de este organismo, el presidente de la Comisión de clubes de Segunda B y Tercera, José Ángel Peláez, defendió la propuesta. La iniciativa fue aprobada por unanimidad. Por ello, la RFAF envió a todos los clubes el 27 de julio una circular comunicándoles la norma.

No obstante, la RFEF lanzaba el 25 de julio una circular con los Estatutos y el Reglamento para la actual temporada sin modificar nada de lo aprobado en relación a las plazas, modificación de la que está aún pendiente la Andaluza.

A día de hoy, no descendería ningún equipo de Segunda B que iría al Grupo X de Tercera, factor que aliviaría este desaguisado. Mientras tanto, independientemente de esta controversia, los ochos sevillanos que participan en el G. X redoblan sus esfuerzos para sacar nota en los exámenes finales.

Pese al alto número de representantes sevillanos, sólo dos están inmersos en la lucha por los 'play off', y únicamente uno tendría la plaza asegurada: el Utrera. Segundo tras sus dos últimas derrotas, su presencia en la lucha por el ascenso parece asegurada. La pérdida del liderato supone un revés, aunque subsanable aún. En cambio, el Betis Deportivo tiene una contrarreloj de cuatro partidos para alcanzar el cuarto puesto.

Gerena (12º), Lebrijana (13º) y Coria (14º) no tienen los deberes hechos, aunque no peligra su permanencia de no haber una hecatombe. El Écija tiene un final de Liga de infarto; el Sevilla C, en descenso, está en línea ascendente y el Cabecense, ya descendido, busca despedirse con la cabeza alta.

Utrera

Las dos últimas derrotas del Utrera ante el Gerena y el Sevilla C le van a condenar a ir al límite en la recta final. Segundo, seis puntos más de los doce que quedan podrían bastarle para asegurar los 'play off', un botín que tiene al alcance de la mano. Sin embargo, más complicado se antoja recuperar el primer puesto. El Cádiz B, según el promedio actual, finalizaría con 84 puntos; con el 'goal average' particular a favor, el Utrera, mínimo, tendría que sumar nueve más.

Betis Deportivo

El Betis Deportivo recuperó parte de la autoestima perdida goleando 0-3 al Córdoba B, pero sexto, a tres puntos de los 'play off', no se encuentra en la mejor posición para aspirar a luchar por el ascenso. La referencia en este momento es el Xerez Deportivo (cuarto). Según su promedio actual, acabaría la Liga rondando los 78 puntos (77,36), lo que obliga al filial bético a hacer un pleno si quiere soñar. Por delante, un calendario más benigno.

Gerena

Temporada de sobresaltos y vaivenes la de un conjunto rojinegro que, pese a las vicisitudes sufridas, tiene encarrilada la permanencia. La respuesta del conjunto rojinegro está siendo espléndida en las últimas jornadas, encadenando cinco citas sin conocer la derrota por primera vez en el presente campeonato. De acabar bajando tres equipos (la RFAF esgrime que bajarían tres y que la RFEF modificaría la circular 4), estaría salvado. Pese a ello, está a cinco del descenso.

Lebrijana

La discreta segunda vuelta de la Lebrijana no va a complicar la permanencia pese a haber sumado una sola victoria en las últimas diez jornadas. A cuatro puntos del descenso (siempre que bajen cinco), un final de Liga casi perfecto de San Roque de Lepe y Écija (al que se enfrenta dentro de dos jornadas) complicaría la salvación de una Balompédica que salvo su próximo encuentro ante Los Barrios, quinto, se enfrenta a rivales de 'su' Liga: el citado Écija, Gerena y Sevilla C.

Coria

Espectacular ha sido la reacción del emergente Coria de Manolo Zúñiga. Dio un golpe encima de la mesa en el momento justo y tras sumar once de los últimos quince puntos, ha sacado la cabeza. Decimocuarto, a tres del descenso, está pendiente de 'sumar' dos más por la alineación indebida del Guadalcacín en su duelo en la jornada 34. El Coria es optimista al respecto; sumaría 47.

Écija

La derrota en Arcos antes del parón borró de un plumazo el positivismo existente en San Pablo tras vencer al San Roque de Lepe hace dos jornadas. Pese a que la situación es delicada, tiene la salvación en su mano. Fuera del pozo por el 'goal average' particular, se verá las caras contra tres rivales directos en las cuatro jornadas que restan: Cabecense y Guadalcacín, ya descendidos, y Lebrijana.

Sevilla C

Lo ha pasado muy mal el Sevilla C durante la temporada, pero el segundo filial nervionense llega en las mejores condiciones al momento clave del campeonato. Primero, por sensaciones, tras vencer al otrora líder (Utrera), triunfo que rubricó su buen momento (10 puntos de 15). Además, el calendario, todo ante rivales directos: San Roque de Lepe, Arcos y Cabecense, para acabar frente a la Lebrijana.

Cabecense

Su última derrota frente a Los Barrios (0-1), unido al triunfo del Sevilla C sobre el Utrera (1-2), certificó el descenso del Cabecense a División de Honor Sénior. Cuatro jornadas amargas le restan al club del Carlos Marchena, que ha pagado caro los errores de planificación, aunque tendrán un papel importante en la lucha por la permanencia, ya que a la vuelta del parón liguero se las verá contra el Écija, en una final por la salvación. Gerena y Sevilla C, los dos próximos adversarios.