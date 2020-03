El Barcelona vino a por el 'killer' sevillista Casas

Antonio Casas (izquierda) celebra uno de los once goles que suma con el Sevilla C.

Antonio Casas (izquierda) celebra uno de los once goles que suma con el Sevilla C. Lince

El obligado parón por la pandemia del coronavirus ha trastocado el funcionamiento normal del mundo del fútbol. No ya sólo por los partidos en sí, sino por todos los movimientos entre bambalinas, es decir, de mercado. No es que se hayan roto, pero sí muchos se encuentran en 'stand by', siendo uno de ellos muy cercano.

Se trata, concretamente, del interés del Barcelona para su primer filial por Antonio Casas, máximo goleador del Sevilla C. Coincidiendo prácticamente en tiempo con Dembélé, el japonés Hiroki Abe, jugador del Barcelona B, sufrió una rotura en el tendón del bíceps femoral del muslo derecho a inicios de febrero, la misma que el internacional francés, perdiéndose lo que resta de temporada y obligando al club blaugrana a buscar un sustituto, una situación similar a la vivida por el primer equipo culé con el fichaje de Braithwaite.

Varios nombres, desde entonces, se barajaron, como Víctor Pastrana (Extremadura) o Dani Romera (Cádiz), a los que hay que añadir, según ha podido conocer ESTADIO, Casas. El Barcelona se puso en contacto con el Sevilla para tantear la posibilidad de la incorporación del futbolista natural de la localidad cordobesa de La Rambla hace varias semanas, opción que descartó el club de Nervión.

El interés quedó ahí, pero no está descartado. Casas finaliza contrato el próximo 30 de junio y el Sevilla desea renovarlo, aunque también entra en los planes del Barça. De momento, está todo parado, aunque el interés barcelonista es fuerte.





El Sevilla lo 'cazó' del Real Madrid



Antonio Casas, con once goles, es el máximo artillero del Sevilla C. Cumple su segunda temporada en la Carretera de Utrera, tras llegar la pasada campaña procedente del Real Madrid. El cordobés es un auténtico 'killer'. Seis temporadas en el conjunto rojinegro y una más en La Rambla juvenil le abrieron las puertas de jugar en el Real Madrid, incorporándose al Juvenil C merengue en la 16/17, proclamándose campeón de Liga la temporada siguiente con el Juvenil B, sumando 12 goles.

Con 18 años (cuenta con 19 en la actualidad), ingresó en el Sevilla el pasado ejercicio 18/19, al primer juvenil nervionense, donde demostró desde el primer momento su olfato goleador, lo que le permitió dar el salto al Sevilla Atlético, debutando y jugando ocho encuentros. También se estrenó con la selección nacional sub 19.

Esta temporada se ha convertido en la referencia ofensiva del Sevilla C junto al lebrijano Isaac. Casas suma once goles en 17 encuentros, contabilizando 1.388'. Se trata de uno de los más firmes valores de la Carretera de Utrera, que podría volar en junio si el Sevilla no logra convencerlo.