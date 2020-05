La RFEF no pagará test para los 'playoff' en 2ª B y 3ª, que serían en julio

La Federación Española de Fútbol (RFEF) no va a costear los test previos a que se celebren los 'playoff exprés' en Segunda divisón B y en Tercera, por lo que va a estar el aire hasta que los apruebe el Gobierno, que tomará la decisión en función del desarrollo de la pandemia.

Ya hay, eso sí, una idea esbozada para la finalización de la temporada en Segunda división B (en la que milita el filial del Sevilla) y en Tercera división (donde se encuentra el Betis Deportivo y el Sevilla C). La Federación Española, como se había filtrado inicialmente, pretende acabar las competiciones no profesionales con 'Playoff' de ascensos y sin descensos; y la idea es hacerlo, según avanza As, en las dos últimas semanas de julio.

Para los filiales del Sevilla F.C. ya estaba acabada la temporada. El Sevilla Atlético no se encontraba entre los cuatro primeros clasificados. Ha acabado la campaña en una cómoda octava plaza con 36 puntos en los 28 partidos que se había disputado antes de que se parara la competición por la crisis sanitaria del coronavirus. El Sevilla C, por su parte, se ha quedado clasificado en la séptima plaza con 51 puntos, a tan sólo 1 punto de la cuarta plaza que ocupa el Utrera.

El mismo grupo del Sevilla C, el X de Tercera división, lo lidera el Betis Deportivo, que disputará el playoff de ascenso si finalmente puede celebrarse. La idea original es que se dispute en campo neutral en las dos últimas semanas de julio. Cada grupo en su comunidad autónoma (en Andalucía el grupo IX y el X). Se medirían el primero con el cuarto clasificado (Real Betis Deportivo-Utrera, en el grupo X) y el segundo contra el tercero (Xerez B-Lucena B). Los ganadores de esas semifinales se enfrenarán en una final de la que saldrá el club ascendido.



Dos vías para ascender tiene el Betis Deportivo

En el formato de 'playoff exprés' diseñado por la RFEF, el Betis B tiene dos vías para ascender. En esta primera, hay una circunstancia importante: los empates benefician al mejor clasificado, el Betis Deportivo en este caso, pues no habrá ni prórrogas ni penaltis.

Además, finalizada la fase final, la Federación adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan ascendido y establecerá un sistema de competición entre ellos en función del número de primeros clasificados que no haya ascendido.



En Segunda B, dos ascensos entre los cuatro primeros

Las fechas en Segunda B aún no están definidas, aunque se intentaría jugar por esas fechas también (finales de julio). De los cuatro grupos nacionales, los cuatro primeros de cada grupo (16 equipos) se enfrentarán en una o varias sedes fijas y neutrales. Todo apunta a que podría jugarse en San Pedro del Pinatar (Murcia), pues ya está casi descartada La Ciudad del fútbol de Las Rozas y la Federación tiene firmado un convenio de colaboración.

En esta categoría, los cuatro primeros se enfrentarán entre sí y de ahí saldrán dos ascendidos. Los perdedores tendrán una segunda oportunidad enfrentándose a los segundos, terceros y cuartos clasificados de la liga regular.



El problema, sin embargo, es que todo está en el aire porque la Federación no costeará los test para detectar posibles positivos por coronavirus, por lo que es probable que el Gobierno no dé luz verde a que se reinicie la competición en esas condiciones. Además, que se realicen las pruebas previamente -como está ocurriendo en el fútbol profesional- es una de las condiciones que ha puesto la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que se vuelva a jugar, condición que comparten muchos clubes.

La Federación ha trasladado a los clubes que en estas categorías no son obligatorios los test, según el protocolo del Ministerio de Sanidad. Aunque ha estudiado fórmulas para intentar costearlos, la Federación no tiene la capacidad económica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que como entidad privada ha decidido pagarlos en Primera y Segunda división.

La situación, por tanto, se complica. Los clubes que quieran pueden hacer los test a sus jugadores, pero corriendo ellos con los gastos. Obviamente, no todos pueden permitírselo en un fútbol con pocas partidas de ingresos y, además de un claro agravio compartivo entre equipos de una misma competición, el riesgo de contagio se multiplicaría considerablemente.

Se suma otro inconveniente que también afecta, y aún no está resuelto, al fútbol profesional: la finalización de los contratos el próximo 30 de junio. En el fútbol amateur, sobre todo en Tercera división, la inmensa mayoría de los jugadores no son profesionales y compaginan el fútbol con sus trabajos, lo que añade otro grado de dificultad para que pueda resolverse la satisfactoriamente la situación.