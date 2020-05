El final de las competiciones no frena el éxito de la cantera del Sevilla

El Sevilla Atlético no jugará más este curso al cancelarse las competiciones no profesionales.

Al mismo tiempo que el fútbol de Primera y Segunda división se prepara para el regreso, la Real Federación Española de Fútbol, reunida este miércoles telemáticamente con las territoriales, ha decidido cancelar las competiciones no profesionales y dar por concluida así la temporada, quedando la oficialidad para este viernes, tras la reunión de la comisión delegada, a expensas de que puedan disputarse unos 'play off' exprés de ascenso tanto en Segunda B como en Tercera.

Esto no afecta a los dos filiales nervionenses, pues tanto el Sevilla Atlético como el Sevilla C dan por concluida su campaña. En el caso del primero, el conjunto dirigido por Paco Gallardo y Carlos Marchena confirma así su permanencia un año más en la Categoría de Bronce, donde marchaba en una cómoda novena plaza antes del parón, con siete puntos de renta sobre el descenso y a once de los 'play off'.

Del mismo modo, el segundo filial, entrenado por Lolo Rosano, repetirá el próximo curso en Tercera división, en cuyo Grupo X venía realizando un gran papel este curso. De hecho, estaba a sólo un punto del cuarto clasificado, un Utrera que será el que se mida al Betis Deportivo en ese previsto 'play off' exprés.

Por su parte, los dos primeros equipos juveniles también han visto cómo su temporada se acaba de forma prematura, pero lo hacen con sendos títulos ligueros, tanto en División de Honor como en Liga Nacional. El primero, eso sí, aún estará pendiente del primer equipo para conocer si el próximo curso disputará la Youth League, lo que logrará si los de Lopetegi acaban entre los cuatro primeros, ya que también se ha suspendido la Copa de Campeones, que otorga una plaza extra para esa Champions juvenil, así como la Copa del Rey de la categoría.

Los pupilos de Alejandro Acejo son los que más puntos han sumado de los siete grupos en División de Honor, pero han disputado cuatro partidos más y su coeficiente (2,5 puntos por encuentro) es inferior al del Celta (2,68), que será así el primero que confirme su billete para la Youth League.

En cuanto al fútbol femenino, la decisión ha sido la misma. No se acabará la temporada, por lo que el Sevilla FC asegura su permanencia en Primera (tenía un colchón de cinco puntos sobre el descenso) y disputará la próxima campaña la semifinal de la Copa de la Reina que debía medirle al Barcelona a partido único.