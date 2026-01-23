Iñaki y Nico Williams declararán como investigados por una supuesta estafa en la compra de un coche

Ambos hermanos darán su versión de los hechos por videoconferencia al Juzgado de Instrucción de Aoiz por el supuesto intento de quedarse con un vehículo de alta gama sin pagarlo

Los futbolistas del Athletic Club Iñaki y Nico Williams están citados a declarar este próximo martes en calidad de investigados por un delito de estafa y apropiación indebida, tras la querella interpuesta por una empresa navarra que les acusa de intentar quedarse con un vehículo de alta gama sin pagarlo.

La declaración ante el Juzgado de Instrucción de Aoiz se celebrará por videoconferencia desde la sede del Athletic Club en Bilbao, según acordaron en su momento las partes implicadas en la causa, que investiga los hechos ocurridos a finales de 2024 y en el que además de los Williams están investigados una tía de los futbolistas y un hombre que actuó como mediador de la operación de compraventa.

Según el relato que consta en la querella, este intermediario habría contactado con el administrador de la empresa querellante para transmitir el interés de los hermanos Williams en adquirir el vehículo, a su vez comprado por la mercantil navarra en el extranjero y matriculado posteriormente en España.

La acusación sostiene que se iniciaron entonces conversaciones para una operación de permuta con otro vehículo propiedad de los futbolistas, que responsables de la empresa querellante llegaron a probar, por lo que se produjeron encuentros entre ambas partes y se generó un "contexto de confianza".

No obstante, dificultades administrativas impidieron la permuta, lo que llevó a decidir a los Williams una compraventa simulada que ponía como titular del coche a una tía de los futbolistas, insolvente, por lo que ante el impago del vehículo y su no devolución impidió al querellante recuperar su valor. Todo ello es para el querellante constitutivo de un posible delito de estafa/apropiación indebida, que ahora se investiga en fase de Instrucción.

Nico Williams, Berenguer y Yuri se apuntan ante el Sevilla

Los jugadores del Athletic Club Nico Williams, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, bajas por problemas físicos en el partido de Liga de Campeones frente a la Atalanta, han trabajado este jueves en Lezama con el grupo y podrían estar disponibles para la visita del sábado al Sevilla FC.

Nico y Yuri no viajaron a Bérgamo por sendas sobrecargas musculares y Berenguer debido al dolor recurrente en el primer dedo del pie derecho que le afecta desde mediados de septiembre. En el primer cuarto de hora abierto a los medios de comunicación los tres futbolistas han entrenado con el grupo de suplentes en Bérgamo mientras que los titulares completaban la habitual sesión de recuperación post-partido en las instalaciones interiores.

También se le ha visto en ese grupo a Aymeric Laporte. El central internacional se encuentra en la última fase de recuperación de la lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantiene fuera del equipo desde el 6 de diciembre.A la espera de la evolución de Nico, Yuri y Berenguer el técnico cuenta para el Ramón Sánchez-Pizjuán con las bajas seguras de los sancionados Gorka Guruzeta e Iñigo Lekue, expulsados en Mallorca, y las de los lesionados Laporte, Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz.