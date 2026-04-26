Los goles de Robert Navarro son insuficientes para Ernesto Valverde

El futbolista del Athletic Club sigue sin ser una opción prioritaria para Ernesto Valverde, que ha relegado al futbolista a un rol de revulsivo, a pesar de ser el segundo máximo goleador rojiblanco en LaLiga

El futbolista del Athletic Club, Robert Navarro, sigue sin contar con la confianza plena de Ernesto Valverde que le ha otorgado el rol de revulsivo. El delantero del conjunto vasco está siendo uno de los protagonistas de la temporada y lo es por varios factores. A pesar de ser su primera temporada en el Athletic Club, el atacante es el segundo máximo goleador en LaLiga del conjunto bilbaíno. Pero su acierto de vara a portería no ha sido suficiente para agradar a un Ernesto Valverde con el que se atasca Robert Navarro.

Los goles del fichaje del Athletic Club no han tenido un especial impacto para un Ernesto Valverde que le ha colgado el cartel de revulsivo a Robert Navarro. A pesar de que los resultados no son buenos y los números indican que Robert Navarro es el segundo máximo goleador del Athletic Club en LaLiga con 5 tantos, el rojiblanco sigue ejerciendo como suplente. De los 27 partidos de LaLiga que ha jugado, el atacante tan solo ha sido titular en 7 de ellos, mientras que ha entrado desde el banquillo en los otros 20, según datos de la web de Transfermarkt.

La última vez que Robert Navarro fue titular en el Athletic Club fue en la derrota por 3-0 ante el Girona, en la jornada 28 de LaLiga. Su partido, aún así, fue poco reseñable ya que, al descanso, Ernesto Valverde optó por dejarlo en el banquillo, dando entrada a a Guruzeta. Anteriormente, ante el Barcelona, también saltó al terreno de juego como titular, aguantando hasta el minuto 80. Este ha sido el único caso durante toda la temporada en la que el catalán ha encadenado dos titularidades seguidas en LaLiga.

Los extremos, la opciones más valoradas por Ernesto Valverde para Robert Navarro

La mayoría de las veces en la que Robert Navarro ha jugado bajo el mandato de Ernesto Valverde lo ha hecho como extremo. En la derecha, el atacante ha jugado 8 duelos, dando un resultado más exitoso que cuando lo ha hecho como extremo izquierdo, en otras 8 ocasiones. Por la banda diestra, el delantero suma 3 goles, mientras que por la izquierda ha visto puerta en una sola ocasión. En el resto de ocasiones, los minutos se reparten entre la posición de interior izquierdo o derecho, dónde no suma ni gol ni asistencias.

Sí lo hace desde la mediapunta, dónde ha jugado menos tiempo del esperado. Este dato es aun más llamativo cuando Ernesto Valverde, en este tramo final de temporada, ha convertido el enganche en una ruleta rusa, después de que Sancet bajase el rendimiento. Berenguer y Unai Gómez han sido las siguientes alternativas, dejando fuera de la ecuación a un Robert Navarro al que ya alertó en Marzo. "Lo que tiene que tener es continuidad, porque tiene más partidos y consistencia en su juego, tanto defensivo como ofensivo", declaraba el entrenador del Athletic Club.