Plan alternativo con Rego en el Athletic Club

El centrocampista rojiblanco, para gestionar las cargas de trabajo, no se ha ejercitado con el resto del grupo el Athletic Club. Su adaptación al primer equipo ha sido muy rápida, pero Ernesto Valverde, al igual que con Selton, opta por la prudencia con Rego

El Athletic Club ha dado por concluido, en Lezama, el año 2025. Los rojiblancos se despiden de un año ilusionante, bonito y atroz a la misma vez debido a las lesiones. Las bajas siguen condicionando a una plantilla repleta de dolencias musculares que siguen asolando el plantel de Ernesto Valverde, como ha quedado reflejado en el último entreno del año. Cinco son las bajas que mantienen el Athletic Club que, además, no ha podido contar con la presencia de Rego. El centrocampista vasco, por suerte para Ernesto Valverde, no está lesionado, pero después de las vacaciones, el Athletic Club ha decidido llevar un plan alternativo con Rego que no se ha ejercitado por una cuestión de cargas de trabajo, según ha informado el Athletic Club.

Plan específico en el Athletic Club con Rego

El centrocampista vasco es una de las grandes noticias del 2025 para el Athletic Club. Su irrupción en la primera plantilla del conjunto bilbaíno ha otorgado una vertiente más a Ernesto Valverde en la medular, aprovechando los minutos jugados y beneficiado, principalmente, por la desafortunada lesión de Beñat Prados, que sigue dando pasos hacia su total recuperación. En lo que va de campaña, Rego lleva disputado más de 800 minutos sumando LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. Destaca, principalmente, su participación en la Copa de Europa llegando a jugar en los 6 partidos que ha disputado hasta ahora el Athletic Club, siendo titular en 4 de ellos.

Ernesto Valverde, al igual que con Selton, prefiere optar por un progreso moderado, para no forzar demasiado al joven centrocampista en su primer año en la élite. Es por ello que la carga de trabajos es fundamental a su corta edad, por lo que el Athletic Club sigue un plan estratégico con Rego.

Rego se da a conocer con el Athletic Club en Europa

A la espera de Beñat Prados, Rego aprovecha su participación en el primer equipo para empaparse con los futbolistas de la primera plantilla del Athletic, con las órdenes de Ernesto Valverde y dándose a conocer, especialmente en Europa. Para el siguiente partido del Athletic, ante Osasuna, se espera que el joven mediocentro esté disponible para Ernesto Valverde que ya participó como revulsivo ante el Espanyol y el Atlético de Madrid, siendo suplente ante el Celta. Su participación en los planes de Ernesto Valverde desde la jornada 11, ante la Real Sociedad, se ha multiplicado de forma exponencial, pasando a ser uno de los futbolistas habituales en la medular rojiblanca.