El fichaje de Marco Senesi, más posible que nunca

El central argentino está en la agenda del director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, quien sabe que hay mucha competencia en la lucha por su incorporación. Un movimiento de mercado que está más sencillo después de que el futbolista no haya llegado a un acuerdo con el Bournemouth

El Atlético de Madrid es uno de los equipos que más activo está de cara a este mercado de fichajes de invierno, estando centrando, sobre todo, en dar salida a aquellos futbolistas con los que no cuenta y estando un poco a la expectativa en materia de incorporaciones en donde se busca un defensa para elevar el nivel de la zaga del equipo que entrena Diego Pablo Simeone. Uno de los nombres que maneja la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany es Marcos Senesi quien se ha puesto más a tiro que nunca después de que el argentino no haya llegado a un entendimiento con el Bournemouth.

Marcos Senesi no renovará con el Bournemouth

Marcos Senesi, quien está en la agenda del Atlético de Madrid, no ha llegado a un acuerdo con el Bournemotuh para renovar el contrato que les une según apunta César Luis Merlo, periodista especializado en materia de fichajes en América. El zaguero finaliza relación contractual al término de la actual campaña con el equipo de la Premier League y, por tanto, se convertirá en agente libre durante el próximo mercado de fichajes de verano.

De este modo, ahora queda en manos del Bournemouth si se queda con Marcos Senesi durante lo que resta de temporada o prefiere venderlo en el mes de enero para embolsarse algo de dinero y no perderlo gratis en verano. Todo apunta a que el argentino se quedará en plantilla ya que el Bournemouth lo necesita para lograr la permanencia en la Premier League.

Por tanto, el Atlético de Madrid se verá obligado a luchar por el fichaje de Marcos Senesi con grandes equipos de Europa, ya que en las últimas horas también ha transcendido que FC Barcelona y Juventus son otros clubes que sigue de cerca al central que ya tiene decido cambiar de aires. Un fichaje que en verano no tendrá coste de traspaso, pero que será caro ya que el argentino está en disposición de pedir una buena prima por fichar debido a su buen rendimiento en el Bournemouth durante esta temporada.

Marcos Senesi está haciendo una gran temporada en el Bournemouth

Marcos Senesi, por otro lado, está siendo uno de los futbolistas del Bournemouth más destacados durante la temporada lo cual ha hecho que muchos grandes equipos de Europa se haya fijado en él.

El central está en el mejor momento de su carrera deportiva y está brillando en el equipo que entrena Andoni Iraola en donde es titular indiscutible y en el cual ha disputado 18 partidos oficiales, entre Premier League y Copa de la Liga, en los que ha sumado 1.535 minutos de juego.

A pesar de esa importancia, Marcos Senesi siente que su etapa en el Bournemouth se ha acabado y que es momento de dar un paso más en su carrera deportiva.