La joya que pretenden Real Madrid, Atlético y Barça se pone precio: "Espero que se cierre en 30 millones"

El joven mediocentro neerlandés Kees Smit, en la agenda de los principales clubes de Europa, reconoce que tiene todas las papeletas para salir del AZ Alkmaar a final de temporada, aunque especialistas del mercado cifran su traspaso en cantidades incluso superiores

El Atlético de Madrid, con el impulso económico de Apollo Sports Capital, no está dispuesto a quedarse atrás en la puja por Kees Smit, la joya neerlandesa que también lleva tiempo en la agenda de Real Madrid y FC Barcelona. Así, en los últimos partidos del AZ Alkmaar, donde el mediocentro tiene contrato hasta 2028, ha habido ojeadores tanto del club colchonero como del conjunto blanco y el azulgrana, además de otros del Chelsea y el Manchester City.

Los números de Kees Smit

A sus 19 años, el centrocampista nacido en Heiloo se ha convertido en una de las grandes sensaciones del continente y es raro el equipo de primer nivel que no lo sigue de cerca. Ya el pasado verano se colocó en el escaparate al ser nombrado MVP del Europeo sub 19, en el que ganó el título con Países Bajos tras batir en la final a España. Pero su cotización ha seguido subiendo como la espuma en estos meses gracias a su rendimiento en la Eredivisie y la Conference League, sumando en total 27 encuentros en los que ha firmado dos goles y cinco asistencias.

Más de 40-45 millones de euros

Su salto a una de las principales ligas de Europa es algo que se da por hecho ya ha sido el propio Kees Smit quien se ha referido a ello abiertamente. Incluso ha reconocido que espera salir a final de temporada, o en 2027 como muy tarde, y se ha atrevido a cifrar su pase en 30 millones de euros. Una cantidad nada descabellada después de que en los dos últimos meses su cotización se haya disparado desde los 10 hasta los 22 millones según la web especializada Transfermarkt. Es más, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado, su traspaso podría costar más de 40-45 millones, pues el AZ Alkmaar ya habría rechazado ofertas superiores.

"Mi siguiente paso está fuera de Países Bajos"

"¿Cuánto tiempo me veo en el AZ? Creo que seis meses o un año y medio. Después, espero haber dado el siguiente paso. Mi traspaso espero que se cierre en 30 millones. Sería el más caro del AZ y le vendría bien al club. Mi siguiente paso está fuera de Países Bajos. No, no me resulta difícil aceptarlo. De hecho, me parece hermoso y he empezado a pensar en ello", ha asegurado el centrocampista en una entrevista en De Telegraaf.

Con 185 centímetros de altura, se trata de un organizador diestro que también se puede desenvolver de mediapunta y destaca por su primer toque, control y visión de juego. Cualidades que ya le han servido para dar el salto a la sub 21, dándose por hecho que tampoco tardará en debutar con la absoluta. De hecho, el seleccionador, Ronald Koeman, lo ha elogiado públicamente, asegurando que cuando lo vio entrenar por primera vez enseguida detectó en él "detalles que recordaban a Pedri", detallando entre ellos "los giros, el control y cómo interpreta el juego".

Agradece los elogios de Koeman

Al respecto, Kees Smit ha agradecido las palabras del que fuese también entrenador del Valencia o el Barcelona, entre otros. "De repente, recibí un montón de mensajes de mis amigos. Estaba viéndolos, por supuesto, y no podía creer lo que veía. Incluso me quedé un poco impactado, porque no esperaba que la rueda de prensa de la selección holandesa fuera sobre mí. Pero también la vi varias veces. Cuanto más la veía, más me gustaba. Creo que el ascenso a la selección holandesa sigue siendo un gran reto. Hay muy buenos centrocampistas allí. Tendré que empezar en un club más grande para tener una oportunidad", sentenció,