El Barcelona regresa al trabajo con dos alegrías para Flick

La plantilla azulgrana ha disfrutado de cuatro días de descanso ante el parón de selecciones y a su vuelta ha incorporado a dos jugadores que estaban en la enfermería

El FC Barcelona ya está de vuelta pese a que sus internacionales sigan concentrados con sus selecciones. Se acabó el descanso de Hansi Flick, que ha sido bastante generoso regalándose cuatro días a los jugadores que le quedaban disponibles.

Este lunes, el conjunto azulgrana ha vuelto a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ir preparando la visita al Metropolitano el próximo sábado (21:00 horas) para medirse al Atlético de Madrid.

Y en este regreso al trabajo, el técnico alemán se ha llevado una buena noticia: su enfermería se va vaciando. Y es que hasta dos novedades ha tenido en su primera sesión semanal, Alejandro Balde y Jules Koundé. Los dos jugadores pisaron césped tras evolucionar de forma positiva de sus respectivas lesiones musculares y podrían formar parte de la expedición que ponga rumbo a la capital madrileña el próximo fin de semana.

También se ha dejado ver Frenkie de Jong, pero el neerlandés estuvo haciendo trabajo en el gimnasio para seguir recuperándose de su lesión en el bíceps distal de su pierna derecha. Szczesny, Gerard Martín, Marc Casadó, Eric Garcia y Gavi fueron los otros que se ejercitaron junto a los primeros.

Para el segundo entreno de la semana tampoco contará el Barça con el grueso de su plantilla, ya que los españoles Cubarsí, Pedri, Fermín, Olmo, Lamine Yamal, Ferran y Joan Garcia juegan el martes el amistoso ante Egipto, al tiempo que Lewandowski y Roony siguen en plena repesca del Mundial. Mientras, Rashford, Araujo y Cancelo también tienen amistosos con Inglaterra, Uruguay y Portugal.

Pendientes de Lewandowski

Las últimas plazas del Mundial están en juego. Y en el Barcelona rezan todos para que caiga Polonia. De lo contrario, la continuidad de Robert Lewandowski a la baja sería prácticamente imposible, porque el delantero azulgrana se revalorizaría aún más.

Y atacante culé se mide este martes a Suecia, en cuyas filas está Viktor Gyokeres, con 18 dianas en 31 duelos con Suecia. Y las estadísticas están también en contra del barcelonista, porque Polonia no gana en Suecia desde 1930, cayendo derrotadas en las tres últimas visitas a Solna; 2-0, 3-0 y 3-1.

A este momento decisivo se exponen este martes también: Italia midiéndose contra Bosnia-Herzegovina, al igual que Turquía contra Kosovo y Dinamarca con la República Checa. El vencedor delBosnia-Italia irá al grupo B del Mundial, junto a Canadá, Catar y Suiza; el ganador del Kosovo-Turquía, al D, con Estados Unidos, Paraguay y Australia; el del Suecia-Polonia, al F, con Japón, Países Bajos y Túnez, y el del República Checa-Dinamarca, al A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, según determinó ya el sorteo del pasado diciembre.