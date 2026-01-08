El Barcelona ya sabe su horario y la que está liando en Santander con motivo de la Copa del Rey

El sorteo de los octavos de final ha deparado un duelo entre los actuales líderes de Primera y Segunda División. Y la cola por conseguir entradas hacía años que no se producían en torno al estadio cántabro

Ver en directo Lamine Yamal, Raphinha y compañía bien merece un madrugón y un esfuerzo. Porque tiene toda la pinta de que el año que viene competirán en la misma liga que el Barcelona, pero, por si acaso se tuercen las cosas, los aficionados del Racing de Santander ya están peleándose por conseguir las máximas entradas posibles.

Hoy jueves se ha conocido ya que la eliminatoria de la Copa del Rey de octavos de final entre el cuadro cántabro y el conjunto catalán se disputará el jueves 15 de enero a las 21:00 horas, mismo horario que las otras siete eliminatorias restantes, incluidas las del Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético de Madrid, que se jugarán el martes 13 o miércoles 15, pendientes de lo que ocurra este jueves en el derbi de semifinales de la Supercopa de España.

Y tal y como anunció el club santanderino en su web, las entradas para verlo en directo se han comenzado a vender este jueves, a partir de las 11:00 horas, lo que ha provocado que unas 500 personas han hecho cola en las taquillas de El Sardinero durante la pasada madrugada. Asimismo, más de 11.000 han estado esperando la venta online. Y lo más curioso es que tan solo pueden hacerse ahora con esas entradas los 18.274 abonados que tiene el Racing.

Esos abonados tienen reservado su asiento hasta el sábado para ver a su equipo y al vigente campeón de la Copa del Rey. A pesar de la reserva del asiento, las colas quizá respondan a que esos socios quieren hacerse con la entrada adicional que el club deja para ellos.

El Racing no sacará a la venta entradas para el público general hasta el domingo, 11 de enero, si es que aún quedan disponibles, aunque es probable que, a lo largo de este jueves, se cuelgue el 'No hay billetes'.

Los precios de las entradas para ver el Racing-Barcelona de Copa del Rey

Los abonados racinguistas podrán hacerse con su entrada con un 40 por ciento de descuento respecto a los precios fijados por el Real Racing Club, que oscilan entre los 30 y los 70 euros, dependiendo de la zona en la que se sienten.

Sin embargo, los abonados Oro y Plata, es decir, los que llevan más de 50 y 25 años como socios del club (más de 1.700), no tendrán que pagar por su entrada, puesto que el Racing les reconoce su longevidad siguiendo al equipo.

En caso de que estos abonados no puedan acudir al estadio, el club les facilitará la opción de ceder su abono para que otro racinguista pueda ir a ver los octavos de Copa del Rey.

El partido tendrá un lleno absoluto en los Campos de Sport para poder ver al equipo de Hansi Flick que, ayer, miércoles, conseguía clasificarse para la final de la Supercopa de España tras golear al Athletic de Bilbao (5-0).