El Iñigo Martínez más sincero se lo deja claro a Laporta si le quiere fichar otra vez para el Barcelona

El central vasco se ha pronunciado sobre la actualidad del Barça, el fichaje de Joao Cancelo, la imagen que dio el Athletic Club en la Supercopa de España y la importancia que tiene ganar este título

Hansi Flick está como loco por reforzar su zaga para todo lo que se le viene encima con las tres competiciones en las que el Barcelona se encuentra inmerso. Y aunque Joan Laporta ya le ha atado a Joao Cancelo, el técnico germano desea un central.

Y hablando de regresos al Camp Nou, Iñigo Martínez también ha hablado alto y claro de las opciones que hay en su caso de retornar a la ciudad condal. El central vasco, ahora en el Al-Nassr, se lo ha dejado claro al presidente barcelonista para que no haga esfuerzos en vano si se le ha pasado por la cabeza.

Lo ha hecho a través de Fanzone, nuevo programa de TV3: “Es imposible que Laporta suelte tanta pasta”. Se le escapó hasta la risa cuando contestó a la pregunta del periodista Gerard Romero. “Sinceramente, estoy muy a gusto aquí. Claro que echo de menos Barcelona; fue mi mejor año profesional, supe lo que era vivir el sentimiento culé. Obviamente me toca veros desde lejos. No podré estar porque jugamos al día siguiente”.

En dicho espacio televisivo, Iñigo también valoró el desarrollo y crecimiento de canteranos como Gerard Martín: “Me alegro un montón por él. Ha sabido aprovechar su momento, está haciendo una grandísima temporada. Le gusta aprender y no pone mala cara. Me alegra ver centrales jóvenes de la cantera y espero que siga igual de bien”.

Iñigo Martínez confirma que Joao Cancelo vestirá de azulgrana de nuevo

Por otro lado, como Joao Cancelo es vecino suyo en Riad, le preguntaron por su llegada al equipo de Flick. Y el central no tuvo dudas a la hora de confirmar que está hecho el fichaje ni de manifestar que es un acierto por parte de la dirección deportiva azulgrana: "Joao, cuando llegó, ya demostró el nivel que tiene. Va para aportar”.

Iñigo Martínez y un Athletic desconocido

Por otro lado, Iñigo Martínez no pudo evitar comentar lo que sucedió en la primera semifinal de la Supercopa de España disputada entre el Barcelona y el Athletic, con una goleada escandalosa por parte del equipo de Flick, que se marchó al descanso ya 4-0 y acabó con manita culé.

Así, para el central vasco fue un partido muy raro, por una sencilla razón: "Me extrañó porque la identidad del Athletic es apretar los 90 minutos. Aguantaron los primeros 15 o 20, pero se vinieron abajo y no supieron reaccionar. El Barça se quedó corto al principio, pero ellos levantaron la bandera blanca”.

Iñigo Martínez lo tiene claro para la final de la Supercopa de España

Por último, se pronunció de la trascendencia que ha adquirido la Supercopa de España desde que tiene el formato nuevo y también sobre el estado en el que se encuentra el Real Madrid: "Suele ser vital para el segundo tramo de la temporada. Es un golpe duro para los que pierden. El año pasado nos dio un empujón importante. He visto los últimos 20 minutos del Madrid y no están finos. El Barça llega con mucha más confianza. Esperemos disfrutar”.