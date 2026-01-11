El Barcelona vigila a Daniel Banjaqui mientras el Benfica acelera para blindar a su joya

El lateral portugués, campeón de Europa y del mundo sub-17, Daniel Banjaqui, entra en el radar del FC Barcelona en un contexto de tensión contractual en Lisboa, donde el protegido de Mourinho en el Benfica aún no ha renovado al alza, poniendo en riesgo su continuidad en el club

El FC Barcelona sigue ampliando su radar sobre el talento joven europeo y ha puesto el foco en uno de los laterales derechos con mayor proyección del fútbol portugués. Daniel Banjaqui, jugador del Benfica y campeón continental y mundial sub-17 con Portugal, ha despertado el interés del club azulgrana, que ya ha dado los primeros pasos para conocer de cerca su situación contractual y su entorno. No hay movimientos formales, pero sí señales claras de vigilancia activa en un perfil que encaja en la hoja de ruta deportiva del Barça.

Según informa el diario portugués A Bola, el club catalán ha mantenido contactos con los agentes del futbolista para trasladarles su interés y seguir de cerca su evolución. Banjaqui cumplirá 18 años el próximo mes de marzo y tiene contrato con el Benfica hasta junio de 2027, un escenario que obliga al club lisboeta a mover ficha si no quiere ver cómo otros gigantes europeos ganan terreno.

Un lateral que ya asoma en la élite

Formado en la cantera del Benfica desde 2018, Banjaqui ha ido quemando etapas con una naturalidad que no ha pasado desapercibida. Su progresión se aceleró tras su participación destacada con la Selección portuguesa sub-17, donde conquistó tanto la Eurocopa como el Mundial de la categoría. Torneos en los que no solo destacó por su físico y recorrido, sino por una madurez táctica poco habitual para su edad.

El pasado 17 de diciembre llegó un punto de inflexión: su debut con el primer equipo del Benfica en un partido de Copa de Portugal ante el Farense. Tras el encuentro, José Mourinho no escondió su satisfacción. “Me gusta mucho, tengo mucha confianza en él. Es uno de los muchos jóvenes del Benfica que realmente tienen piernas para caminar”, señaló el técnico, dejando claro que le ve recorrido en la élite.

El Benfica, contra el reloj y los grandes europeos

Consciente de la revalorización del jugador y del interés creciente desde el exterior, el Benfica ha iniciado conversaciones con los representantes de Banjaqui para ampliar su contrato. La intención del club es clara: blindar a uno de sus activos más prometedores antes de que alcance la mayoría de edad y su situación contractual se convierta en una oportunidad de mercado para terceros.

Por ahora, el acuerdo no está cerrado. El jugador no ha aceptado la primera propuesta y mantiene abiertas sus opciones, algo que aumenta la presión en los despachos del Estadio Da Luz. El Benfica sabe que no es el único club atento y que el margen de maniobra se reduce conforme el futbolista gana visibilidad en el primer equipo.

El interés del Barça y su contexto

En Barcelona, la figura de Banjaqui encaja en una estrategia ya conocida. La dirección deportiva, liderada por Deco, mantiene una vigilancia constante sobre jóvenes con proyección internacional, especialmente en posiciones defensivas y de banda. La llegada de João Cancelo en este mercado de invierno no anula esa búsqueda estructural, sino que la complementa en el medio plazo.

El Barça no tiene prisa inmediata, pero sí interés sostenido. Sabe que el tiempo juega a favor de quien mejor interprete el escenario y que el desarrollo de las negociaciones entre Benfica y jugador será determinante.

De lo que ocurra en los próximos meses dependerá el siguiente paso de Daniel Banjaqui. Renovar y consolidarse en Lisboa o abrir la puerta a un salto mayor cuando el contexto lo permita. El Benfica quiere retenerlo, el Barça observa y, el lateral, mientras tanto, sigue creciendo con la calma de quien sabe que el escenario se está preparando a su alrededor.