El Barça retrasa la ampliación del Camp Nou, pero acelera el regreso a la regla del 1:1

La segunda fase de apertura del re3novado Spotify Camp Nou podría demorarse hasta finales de febrero por cuestiones administrativas, aunque desde el FC Barcelona confían en que el retorno al 1:1 del ‘fair play’ llegue antes del verano para afrontar el mercado de fichajes con solvencia

El FC Barcelona podría ver retrasada más de un mes la ampliación del aforo del Spotify Camp Nou. La segunda fase de reapertura, que debe permitir ocupar la grada del fondo todavía vacía y superar por primera vez los 60.000 espectadores, apunta ahora a finales de febrero debido a la necesidad de obtener las licencias correspondientes. Un nuevo contratiempo en el regreso al estadio que, pese a todo, no altera la hoja de ruta económica y deportiva del club.

Según explica Sport, el avance de las obras del Camp Nou es una pieza clave para el equilibrio financiero del Barça. El aumento progresivo de ingresos por ‘matchday’ resulta determinante para cumplir el presupuesto aprobado y facilitar movimientos en el próximo mercado estival. En este escenario, el club confía en cerrar en este mercado invernal la llegada de João Cancelo, aprovechando el margen salarial generado por la lesión de larga duración de Andreas Christensen.

El objetivo prioritario: volver a la regla del 1:1

Más allá de las operaciones inmediatas, el gran objetivo del Barça sigue siendo regresar a la regla del 1:1 del ‘fair play’ financiero de LaLiga. Solo con ese escenario el club podrá abordar operaciones de mayor calado, como la compra definitiva de Marcus Rashford o la planificación del relevo de Robert Lewandowski de cara al próximo verano.

De acuerdo con la información de Sport, los plazos están marcados: de los 42 millones de euros pendientes de la operación de los asientos VIP, el Barça ya ha recibido 12 y está previsto que en junio llegue el ingreso de los cerca de 30 millones restantes. Será entonces cuando la operación pueda contabilizarse plenamente y el club azulgrana regrese a la ansiada regla del 1:1, siempre y cuando se cumpla también el presupuesto de la presente temporada.

La Asamblea de Compromisarios aprobó unas cuentas con ingresos previstos de 1.075 millones de euros y un beneficio de cinco millones. En el club confían en cumplirlas, y el retorno progresivo al Spotify Camp Nou se considera fundamental para lograrlo.

La operación de los asientos VIP, clave del proceso

El Barça ya estuvo durante unas semanas en la regla del 1:1 en enero de 2025 tras ceder la explotación de 475 asientos VIP del nuevo Camp Nou durante 30 años a cambio de 100 millones de euros. Aquella operación permitió renovar a futbolistas como Gavi, Pedri, Cubarsí, Araujo o Gerard Martín, además de inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

Sin embargo, el retraso en el pago total, pendiente por parte de New Era Visionary Group, provocó que LaLiga sacara de nuevo al club de la regla 1:1. Con los pagos ya encarrilados y el último tramo previsto para junio, en el Barça son optimistas y consideran que el regreso definitivo está cada vez más cerca.

Tebas, prudente sobre la situación azulgrana

Desde Jeddah, donde este domingo se disputa la final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, evitó profundizar en la situación económica del club azulgrana. “No sé cómo está el ‘fair play’ del FC Barcelona porque no estoy al día de esas cuestiones”, afirmó.

Sí valoró positivamente el impacto del ‘Clásico’ y la Supercopa: “Un Real Madrid - Barça es uno de los mejores partidos del mundo. Estos clubes hacen grande a LaLiga y a la Supercopa”.

Mientras tanto, en el Barça mantienen la calma. Aunque la ampliación del Camp Nou se retrase, el club confía en que el regreso a la regla del 1:1 sea cuestión de meses y marque un punto de inflexión para consolidar el proyecto deportivo y financiero.