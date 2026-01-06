Goretzka mira al Barcelona mientras el Bayern espera una decisión

El centrocampista alemán, que acaba contrato con el Bayern de Múnich a final de temporada, Leon Goretzka, prioriza un posible reencuentro con Hansi Flick en el FC Barcelona, aunque el club azulgrana no tiene como prioridad reforzar el mediocampo y su llegada dependería de movimientos previos en la plantilla

Leon Goretzka se ha convertido en uno de esos nombres que, sin hacer ruido, empieza a ganar peso en los despachos del fútbol europeo. El centrocampista alemán termina contrato con el Bayern de Múnich al final de la presente temporada y, pese a haber participado en 23 partidos oficiales, su protagonismo ya no es el de antaño. A sus 30 años, el internacional ha decidido no acelerar ninguna negociación y esperar a que el curso avance antes de elegir su próximo destino.

En ese escenario aparece el FC Barcelona, como apunta Sport. No como una prioridad cerrada ni como una operación avanzada, pero sí como una opción que el propio futbolista contempla con especial interés. El vínculo personal y profesional con Hansi Flick, con quien vivió sus mejores años en el Bayern, es un factor determinante. Goretzka priorizaría vestir de azulgrana a partir de junio si el club catalán acaba abriendo esa puerta.

El peso de Flick y el pasado común

Goretzka fue una pieza clave en el Bayern que dirigió Flick, un equipo que marcó época y con el que conquistó el sextete. El técnico alemán conoce a la perfección el perfil del centrocampista: su capacidad para llegar al área, su despliegue físico y su fiabilidad competitiva incluso en contextos exigentes. Esa relación explica que el nombre de Goretzka esté subrayado en la agenda del entrenador del Barça.

Desde el entorno del jugador se insiste en que su objetivo pasa por probar una nueva experiencia y, si es posible, hacerlo en LaLiga. Aunque ya tiene propuestas encima de la mesa, donde el Nápoles ha sido el club más insistente y varios equipos de la Premier han tanteado su situación, el alemán ha optado por frenar conversaciones a la espera de ver si el Barça mueve ficha.

Una 'innecesaria' oportunidad de mercado

El Barça ha demostrado en los últimos años que el mercado de agentes libres es una vía atractiva para reforzar la plantilla sin grandes desembolsos. En ese contexto, Goretzka encaja como oportunidad. Sin embargo, no como necesidad inmediata. La planificación deportiva azulgrana apunta en otras direcciones: un central, preferiblemente zurdo, un extremo izquierdo y un delantero centro si finalmente no se amplía el contrato de Robert Lewandowski.

La zona media está bien poblada. De Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermín, Casadó o Bernal forman una nómina amplia, a la que se ha sumado Eric Garcia en funciones más retrasadas y la irrupción del joven Tommy Marqués. Aun así, en el club no se descarta que pueda producirse alguna salida importante si llega una oferta relevante por un futbolista que no sea indiscutible.

Un escenario abierto para el verano

Ahí es donde el nombre de Goretzka cobra sentido. Si el Barça necesita liberar masa salarial o encuentra una oportunidad de mercado que obligue a reordenar el centro del campo, el alemán podría convertirse en una alternativa fiable, incluso aceptando un rol menos protagonista. Flick valora su experiencia y su capacidad para rendir en distintos contextos, algo clave en una plantilla muy joven.

Desde el 1 de enero, Goretzka es libre para negociar con cualquier club. Su futuro, por tanto, será uno de los focos del próximo mercado estival. El Bayern, mientras tanto, espera una respuesta que no llega. El Barça observa, sin prisa, pero sin perder detalle, donde el jugador, consciente de que quizá esté ante una de las últimas grandes decisiones de su carrera, se toma su tiempo.