Hansi Flick confirma la suplencia de Eric García para recibir al Rayo Vallecano: "Quizá no esté listo para jugar"

El técnico del Barcelona compareció ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar el choque de mañana frente al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou (14:00 horas), al que llegan tras eliminar al Newcastle en octavos de final de UEFA Champions League

El Barcelona se enfrentará al Rayo Vallecano mañana (14:00 horas) en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick vuelve a jugar en casa tras la goleada frente al Newcastle del pasado miércoles, que daba a los azulgrana el pase a cuartos de final de la UEFA Champions League. De esta manera, el técnico alemán ha querido valorar el choque contra los de Iñigo Pérez, que vienen, por su parte, de cumplir y eliminar al Samsunspor en Conference League.

Hansi Flick alaba la figura de Gerard Martín

Hansi Flick aprovechó la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano para alabar a Gerard Martín: "Es un muy buen ejemplo que con actitud y mucho esfuerzo lo que se puede conseguir. Ya lo había dicho. Gerard era un jugador que analizamos porque necesitábamos un lateral izquierdo. Hablé con Bojan y Deco de los jugadores del filial. Mi personal analizó a todos los jugadores del Barça Atlètic y los partidos del play-off de ascenso. Me dio muy buena impresión. En el campo fue muy bueno ver cómo jugaba y disfrutaba con la pelota. Gerard ha mejorado, no quiero decir demasiado, pero es fantástico. Con la mentalidad y actitud necesaria, todo es posible".

Por otra parte, Hansi Flick valoró las posibles lesiones que pueden haber durante el inminente parón de selecciones: "Aquí entrenaremos, pero también daremos descanso. Los lesionados entrenarán. Haremos el trabajo habitual. No pienso en lo que pueda pasar. Es positivo estar con sus selecciones, hay un Mundial en el que todos quieren estar. Es bueno desconectar de la rutina para volver con más energía". El entrenador del Barcelona por su frase "el ego mata al éxito" del comienzo de temporada: "Esas palabras son parte del pasado. Cuando vemos los partidos, el rendimiento ha sido bueno. Hemos hablado del Newcastle, es el nivel fantástico que quiero del equipo. Estamos así cuando estamos activos y con intensidad. Entonces es cuando todo el mundo disfruta con el fútbol. Es importante mantener este nivel en el último tramo de la temporada. Que disfruten más jugando con sus compañeros y lo pude ver el miércoles. Me gustó mucho".

Hansi Flick valora la convocatoria de Joan García con la selección española

Hansi Flick también habló de la figura de Xavi Espart: "Veis lo mismo que yo, es un jugador con confianza, que realmente la tranquilidad con la que juega parece que tenga las pulsaciones bajísimas. Como demuestra su calidad, el temple que tiene. Necesita la mentalidad y actitud adecuada. Esforzarse y puede ser una muy buena incorporación para nosotros". Además, sobre el Real Madrid - Atlético de Madrid que se disputará mañana en el Bernabéu destacó que no está "seguro de si veré el partido. Lo primero es que nosotros ganemos al Rayo. No será un partido fácil. Ante nuestra afición es importante ganar. El derbi no está en nuestras manos y veremos lo que puede pasar".

Por último, Hansi Flick tuvo palabras hacia el Rayo Vallecano: "Es un equipo que juega igual en casa fuera. Es un equipo experimentado que juega con intensidad". Además, el técnico del Barcelona reaccionó a la convocatoria de Joan García con la selección española, además de su estado físico: "Mañana puede jugar y estoy muy contento por él porque le hayan convocado con la selección". Sobre Eric García desveló que "estará en el banquillo, ya veremos. Es posible que no juegue, pero estará en el banquillo, lo que es una buena noticia. Quizá no esté listo para jugar por la sobrecarga. Ha jugado de forma fantástica. Debe seguir al mismo nivel y veremos en verano. Es la decisión del seleccionador y no la mía".