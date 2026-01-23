Jan Tomaszewski, exfutbolista, presiona a Hansi Flick: "Si no gana la Champions League, deberían echarlo"

El exjugador de Polonia ha cargado con dureza sobre el entrenador del Barcelona y su gestión con los jugadores, además de comentar el momento de forma de Lewandowski, al que ha defendido de manera tajante

Hansi Flick continúa en el foco en el mundo del fútbol. En su segundo temporada al frente del Barça, el técnico ya ha conseguido levantar la Supercopa de España, derrotando en la final al Real Madrid, lo que provocó la destitución de Xabi Alonso. Sin embargo, el entrenador alemán ha sido objeto de crítica por su gestión con los jugadores, pese a sus recientes éxitos. En este sentido, Jan Tomaszewski, exfutbolista polaco, ha atizado y presionado al ex del Bayern de Munich, además de hablar del futuro y momento de forma de Lewandowski.

Jan Tomaszewski sale en defensa de Robert Lewandowski

En este sentido, Jan Tomaszewski ha valorado el momento de forma que vive Robert Lewandowski, que viene de ver puerta en la victoria del Barcelona ante el Slavia de Praga: "Es una máquina de hacer goles, pero hay que utilizarlo con habilidad. Robert no será un jugador clave. Será él as que entrará cuando este gran equipo necesite marcar el gol de la victoria. Y Robert es perfecto para eso, porque simplemente nació para ello. Mientras tenga la fuerza, ya sea que se vaya a otro equipo o se quede en el Barcelona, cumplirá el papel de comodín".

Además, Jan Tomaszewski salió en defensa de Lewandowski, con el que hay serias dudas en torno a su futuro, ya que acaba contrato en junio de 2026 con el Barcelona: "No tiene sentido discutir sobre Robert. Es el mejor jugador de la historia del fútbol polaco. Punto final. Lo ha ganado todo menos con la selección, pero los jugadores de la selección tienen que jugar igual que en sus clubs. Y ahí Robert no ha tenido suerte". En este sentido, la incertidumbre con el futbolista de polaco cuando llegamos a la recta final del mercado de fichajes de enero. El delantero sigue sin dejar plasmada la firma por una renovación con la entidad azulgrana, lo que provoca que incrementen los rumores por una posible salida.

Jan Tomaszewski carga duramente contra Hansi Flick

Por otro lado, Jan Tomaszewski cargó duramente por la figura de Hansi Flick, que ganó el pasado 11 de enero la Supercopa de España en Arabia: "Los jugadores están simplemente están superados. Flick está aparentando ser valiente tras un mal partido como el que hizo en Praga. Considero que, por desgracia, los futbolistas solo están jugando al 40-50% de su potencial. Recuerden, nueve jugadores se lesionaron, pero no en una acción directo, simplemente no pudieron continuar en el equipo por motivos físicos personales". Por último, el exjugador de Polonia afirmó rotundamente que "Flick tiene que ganar la Champions League. Si no gana, deberían echarlo porque simplemente no encaja en este equipo. Los ha convertido en unos jugadores a medias y el Barça tiene un grandísimo equipo".

Hansi Flick cuenta con contrato en el Barça hasta junio de 2027, con más de un año para decidir su futuro. Sin embargo, las buenas actuaciones del equipo desde su llegada podrían hacer que el alemán renueve su acuerdo y vínculo con la entidad. De momento, el técnico puede presumir ya de tener en sus vitrinas una Liga EA Sports, una Copa del Rey y dos Supercopa de España.