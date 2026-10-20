Maxwell, ex del Barcelona: "Haber jugado en el Barça de Guardiola sigue siendo el gran éxito de mi vida"

El exfutbolista, que también pasó por el PSG, vivirá el partido de una forma especial aunque reconociendo que va con los franceses: "Con el PSG tengo una relación distinta por muchas cosas vividas en el club"

Maxwell Scherrer es uno de los pocos futbolistas que puede decir que jugó en el que muchos consideran el mejor FC Barcelona de todos los tiempos, el que dirigió Pep Guardiola. El lateral izquierdo brasileño estuvo dos años y medio en los que ganó dos Ligas, una Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España, para luego marcharse al París Saint-Germain, donde llegó a ganar 14 títulos más durante los cuatro años y medio que jugó antes de colgar las botas en junio de 2017.

Es por eso que el partido de hoy lo seguirá con especial atención y reconociendo además que el corazón le tira más para el lado francés. "Es difícil decirlo, porque tengo una relación un poco distinta con el PSG. Tengo mucho respeto por el Barça, un cariño enorme. Un club que, en la parte deportiva, me ha dado los grandes éxitos de mi vida. He compartido vestuario con unos jugadores que jamás podría haber imaginado. Tengo mucho cariño, pero obviamente con el PSG tengo una relación distinta, por muchas cosas vividas en el club", ha reconocido en una entrevista a Sport.

Eso sí, el brasileño lleva a gala el haber jugado en el mejor Barça de la historia. "Para mí, deportivamente, siempre será un éxito que no olvidaré jamás. Pasé dos años y medio inolvidables en el Barcelona. Con un equipo en un momento mágico, un equipo en el que tanto aprendí y viví. Haber jugado en el Barça de Guardiola sigue siendo el gran éxito de mi vida. Después tuve la suerte de estar en equipos maravillosos como el Paris Saint-Germain. Crecí mucho en el proyecto del PSG, pero el Barça siempre será mágico en mi carrera", ha expresado.

Pero no solo de Guardiola, durante su carrera Maxwell ha podido disfrutar de entrenadores como Ancelotti, Mourinho, Koeman o Mancini. "He sido muy afortunado de tener a tantos grandes entrenadores, sí. Koeman, por ejemplo, me hizo confiar en mi juego. Con Pep fue una lección de fútbol todos los días: me enseñó muchísimo a nivel de posicionamiento, de táctica, pero también la calidad a la hora de crear ocasiones. Ancelotti me enseñó cómo manejar personas, ser amable con todos, pero también exigir al máximo. También tuve a Laurent Blanc, que para mí es un exfutbolista maravilloso y me dio confianza. Unai Emery, por otra parte, me enseñó muchísimo en la transición. De Mourinho me quedo con la mentalidad fuerte, ganadora. Podría hablar de muchos más técnicos, como Mancini o Scolari. He sido muy afortunado", ha admitido.

El crecimiento del PSG con Luis Enrique

Por último, Maxwell analizó el cambio del PSG con la llegada de Luis Enrique: "Ha instaurado una filosofía de juego, una cultura de esfuerzo y de organización táctica, una cultura de disciplina, de simplicidad. Ha exprimido al máximo las grandes cualidades que tienen sus jugadores. Le tengo mucho respeto. Siempre hablé con muchísimo respeto de él, porque coincidí observándolo cuando estaba en el Barça B. Allí ya se veía su capacidad de convencer a los jugadores de hacer lo que él tenía en mente. Me gusta ver al PSG con él, en esta conexión perfecta entre la organización y la parte deportiva, que está rindiendo a un gran nivel. Están jugando muy bien".