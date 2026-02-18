La respuesta de Gerard Martín al interés del Milan por su fichaje

El central del Barcelona, que está contando con un rol importante con Hansi Flick y tiene contrato hasta 2028, ha sido muy claro ante la tentativa por parte del equipo italiano, que estaría preparando una oferta para lograr su incorporación

Gerard Martín está cumpliendo su segunda temporada en el primer equipo del Barcelona. Tras dos años en el filial azulgrana, el central dio un paso adelante y está teniendo un rol importante con Hansi Flick esta campaña, sobre todo tras la salida de Iñigo Martínez. Esto le ha provocado que diferentes clubes de Europa se hayan interesado en su fichaje, como ha sido el caso del Milan en la Serie A. No obstante, el defensa de 23 años tiene claro que, de momento, su futuro pasa por el equipo culé, con el que firmó un contrato hasta junio de 2028.

Gerard Martín responde a la tentativa del Milan

El Barcelona ha suplido con garantías la salida de Iñigo Martínez, que fue uno de los fijos la temporada pasada en el eje de la zaga. En este sentido, Hansi Flick ha apostado por Gerard Martín, además de Eric García, para acompañar a Cubarsí y completar la defensa azulgrana. No obstante, el primero ha ganado enteros para ser uno de los centrales titulares, ya que ha disputado 32 encuentros esta temporada entre todas las competiciones, lo que le ha permitido ganar confianza y aumentar su importancia en el equipo culé. Además, el catalán ha aprovechado la oportunidad mientras Christensen se sigue recuperando de su lesión, además de la "baja" obligada de Ronald Araujo para recuperarse mentalmente, por lo que se marchó a Israel. Por ello, el técnico alemán ha sido tajante en sus decisiones, optando en la mayoría de partidos por su figura en el once titular, donde ha estado acompañado de otros teóricos titulares como Koundé y Balde, en los laterales.

De hecho, Gerard Martín se ha quedado sin jugar en tan solo dos encuentros de lo que llevamos de año, frente al Elche en el Martínez Valero y Mallorca en el Spotify Camp Nou. En este sentido, Hansi Flick ha elegido a Eric García para acompañar a Pau Cubarsí en el centro de la defensa. Esto le ha provocado que diferentes equipos de Europa se hayan interesado en su fichaje, como ha sido el caso del Milan, según informó The Touchline. No obstante, Mundo Deportivo ha explicado que el central "no tiene ningún tipo de interés en escuchar al Milán". Por ello, se descarta de momento un movimiento en forma de salida de un jugador que tiene contrato hasta junio de 2028. Además, Transfermarkt tasa al futbolista de 23 años en 20 millones de euros.

Gerard Martín, dispuesto a mantenerse fijo en el Barcelona

Gerard Martín apunta a seguir siendo clave en el esquema del Barcelona, que viene de caer derrotado ante el Atlético de Madrid y Girona. En este sentido, el central, tras el 'pinchazo' en Montilivi del pasado lunes, se mostró autocrítico: "Personalmente nos tenemos que centrar en sacar nuestro mejor nivel. No podemos bajar en intensidad y en concentración porque sabemos que si no podemos sufrir". Tras ello, los de Hansi Flick afrontan dos encuentros consecutivos en LaLiga EA Sports frente al Levante y Villarreal. De esta manera, el conjunto azulgrana encarará a comienzos de enero una 'final' ante el equipo de Simeone, al que deberá remontar el 4-0 de la ida para estar en la final de la Copa del Rey.