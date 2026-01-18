Viktor Onopko, exfutbolista: "El Barcelona no me fichó por feo"

El exjugador del Oviedo y Rayo Vallecano cuenta una anécdota con Cruyff que le impidió firmar su incorporación con el conjunto culé, con su aspecto físico, de manera sorprendente, como protagonista para no llevar a cabo el movimiento

Viktor Onopko ha sido noticia en las últimas horas por unas declaraciones explicando su fichaje fallido por el Barcelona, al igual que por el Atlético de Madrid. El exjugador ruso pasó por LaLiga EA Sports para defender las camisetas del Real Oviedo y Rayo Vallecano, pero ha contado una anécdota que ha llamado la atención sobre el motivo del por qué no recaló en el conjunto culé. Tras colgar las botas en 2006, siendo su último club el Saturn Ramenskoe de Rusia, el exfutbolista ha hablado abiertamente de diferentes temas de su carrera deportiva.

Viktor Onopko desvela su fichaje fallido por el Atlético de Madrid

De esta manera, Viktor Onopko ha desvelado, en una entrevista en un podcast llamado 'El Bigote de Abadía', que pudo firmar por el Atlético de Madrid: "Es una historia interesante y muy larga. Radomir Antic me llamó porque me quería para su equipo. Él estaba en el Oviedo y luego se fue al Atlético. Yo firmé en agosto con el Oviedo pero llegué en enero. Pedí poner una cláusula en mi contrato para marcharme si llegaba un equipo que pagaba un dólar más que el Oviedo. Algunos me engañaron y quitaron esa cláusula. Tuve una oferta del Atlético, pero ya había firmado con el Oviedo".

Además, Viktor Onopko alaba a España como país para vivir: "Yo siempre he dicho que España es como mi segundo país. España no es como Alemania. Allí se vive para trabajar y aquí se trabaja para vivir". Por otro lado, el exfutbolista valoró la actuación de Rusia en el Mundial de Corea y Japón: "Físicamente no llegamos bien. No sé por qué. En cuanto a nuestra Federación y el cuerpo técnico todo estaba bien. Incluso llevamos nuestro cocinero y estaban nuestras familias allí, pero físicamente no estábamos bien". El que fuera jugador del Real Oviedo revela por qué fichó por el Rayo Vallecano al salir del conjunto asturiano: "Por Fernando Vázquez. Nos conocíamos bien tras coincidir en el Oviedo y me gustaba cómo trabajaba. Acabamos descendiendo pero tengo buenos recuerdos y en el Rayo también fui feliz. La presidenta Rivero nos trataba como una madre. Nos invitó un día a comer en su casa con toda la familia".

Viktor Onopko y la anécdota con Cruyff

Por último, Viktor Onopko recuerda una anécdota con Cruyff que le impidió vestir de azulgrana: "Hace poco que me enteré de que el Barcelona quiso ficharme. Pero Cruyff o alguno de sus ayudantes dijeron que era feo y por eso no me ficharon". El defensa central procedente Rusia puso punto final a su carrera disputando 214 partidos en LaLiga EA Sports, entre los encuentros que jugó con el Real Oviedo y Rayo Vallecano, además de firmar siete goles y dos asistencias durante ambas etapas.