La visita de Adeyemi a Flick a la espera de la oficialidad

El extremo en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí y estuvo saludando al técnico azulgrana y a algunos de los que serán sus próximos compañeros en el equipo culé

La jornada de este viernes era apuntaba como el día en el que se podía oficial el fichaje de Karim Adeyemi por el FC Barcelona. Un asunto que podría no darse finalmente en la fecha prevista por cuestiones menores que quedan por resolver aún. Sin embargo, no ha impedido que el futbolista alemán haya estado en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí para saludar tanto a Hansi Flick como a algunos de los que serán sus compañeros.

Adeyemi llegó a Barcelona el pasado miércoles y este jueves pasó el preceptivo reconocimiento médico a su fichaje. Asuntos burocráticos señalan a que la confirmación oficial se producirá la semana que viene, ya con Joan Laporta en la Ciudad Condal, después de que el presidente azulgrana esté estos días en Estados Unidos junto a Deco para ver la final del Mundial entre España y Argentina. Se podría producir a su vuelta tanto el anuncio de la incorporación como la presentación ante los medios de comunicación.

Adeyemi no se ha podido entrenar aún a las órdenes de Hansi Flick por no haber oficialidad de su fichaje

Mientras tanto Adeyemi no se ha podido entrenar a las órdenes de Flick, dado que aún no es oficialmente futbolista del Barcelona. Sin embargo, según Mundo Deportivo, el extremo ha podido saludar al técnico que conoce de su etapa en la selección de Alemania y compartir algunas palabras con algunos de los que serán sus compañeros en la nueva etapa que emprenderá el extremo.

Hay que recordar que la operación de Adeyemi, de 24 años, se cerrará en torno a los 22 millones de euros fijos y siete más en variables para el Borussia Dortmund y firmará para las próximas cinco temporadas. Un asunto que se esperaba que se finiquitara este viernes para que se convirtiera en el segundo fichaje del Barcelona para la temporada que viene, tras el del inglés Anthony Gordon.

El curioso saludo entre Adeyemi y Ter Stegen en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí

Curiosamente en la sesión de entrenamiento de este viernes sí ha estado Marc Andre ter Stegen, quien un día antes se había ausentado para resolver asuntos personales relacionados con su salida al Ajax. Todo está encaminado a que el portero se marche al equipo neerlandés como cedido de la mano de Míchel, con quien estuvo en el Girona. Sin embargo tampoco se ha terminado de culminar esa operación, algo que también debería suceder pronto. Adeyemi y Ter Stegen, que coincidieron en la selección de Alemania, se han estado saludando en la Ciudad Deportiva del Barcelona, aunque si nada se tuerce sus caminos se cruzarán en breve.

Como viene siendo habitual estos días ante los numerosos mundialistas, el entrenamiento ha contado con numerosas bajas del primer equipo. Así se han ejercitado ante Flick el meta polaco Wojciech Szczesny, los defensas Alejandro Balde, Gerard Martín, Andreas Christensen y Héctor Fort, además de los medios Marc Casadó y Marc Bernal y el delantero Roony Bardghji. Nuevamente han estado acompañados por canteranos.