Aliado histórico para el Betis para romper la sequía contra el Espanyol

El Betis recibe este sábado al Espanyol con la ventaja que le conceden los precedentes, sobre todo los más recientes, para romper la racha sin ganar

El Betis retoma la competición liguera el próximo Sábado Santo en el partido que le enfrenta contra el Espanyol en La Cartuja con la obligación de retomar la senda de la victoria tras sumar solo tres puntos de los últimos 15 posibles.

De hecho, los verdiblancos encadenan cinco jornadas sin ganar, con tres empates y dos derrotas, la última antes de afrontar el parón al caer en San Mamés con el Athletic. El equipo de Pellegrini no se impone desde el 15 de febrero, cuando superó al Mallorca, y la única alegría desde entonces, mayúscula, eso sí, fue la clasificación para cuartos en la Europa League.

Por ende, para el Betis es vital romper está dinámica ante un Espanyol que se presenta en Sevilla con una racha mucho peor, pues aún no ha celebrado un triunfo en 2026 y lo cierto es que los verdiblancos afrontan este choque con la ventaja que le conceden las estadísticas.

De este modo, el Betis enfila este duelo con un claro dominio estadístico, pues se ha medido en casa contra los 'pericos' en un total de 56 veces, con un balance positivo de 26 victorias, 15 empates y 15 derrotas. No obstante, lo más relevante de cara al sábado no son los macrodatos, sino los precedentes más recientes, pues son un indicador mucho más fiable.

En este sentido, los heliopolitanos acumulan casi una década sin perder en casa contra los blanquiazules y de los últimos seis últimos duelos se han saldado con alegría local, por dos empates. Así, para encontrar una derrota hispalense hay que remontarse a la campaña 16/17 con un 0-1, pero, a partir de ahí, casi todo han sido buenas noticias para los béticos con los datos antes reseñados de cuatro victorias y dos tablas.

Cerrando más el plano temporal, el Betis encadena dos triunfos consecutivos, pues en la 22/23 ganó por 3-1 con dianas de Ayoze, Miranda y Carvalho, y en la 24/25, tras el ascenso catalán, se llevó los tres puntos con un solitario tanto de Lo Celso.

Esto quiere decir que Manuel Pellegrini ha sumado siete puntos de nueve posibles en las visitas del Espanyol, con estos dos triunfos y empate que firmaron ambos en la 21/22 con goles verdiblancos de Willian José y de Nabil Fekir.

Además, el índice de derrotas del Betis como anfitrión ante el Espanyol es muy bajo en el presente siglo, pues solo ha perdido en tres ocasiones, en las campañas 04/05, 15/16 y 16/17.