Bellerín cuestiona las críticas y 'calienta' al Betis para ganar un título: "No os imagináis lo que es"

El lateral verdiblanco revela cómo motiva a sus compañeros con el fin de hacer historia en este curso, en el que le cuesta entender los reproches al equipo, y sorprende con su definición del Betis

Héctor Bellerín siempre se expresa con claridad meridiana, sin tapujos, y en la entrevista concedida a los medios del club dejó afirmaciones muy interesantes, tanto a nivel como colectivo, reconociendo que lleva tiempo 'calentando' al vestuario con la importancia de ganar un título, como personal, a la par que respondió a las críticas que ha podido recibir.

Así, a nivel grupal, señaló que este curso tiene al alcance nuevamente plantarse en una final europea y también lograr la clasificación para la Champions, pues, ahora mismo, estaría clasificado para la máxima competición continental.

El mensaje de Bellerín a sus compañeros para motivarlos

"Es la parte más divertida para el futbolista. Es donde nos jugamos las castañas. El otro día les dije a los compañeros que no os imagináis lo bonito que es conseguir gloria en este club", señaló Bellerín, que ahondó en esta motivación y destacó el hecho de que dependen de sí mismos para hacer historia.

"He tenido la suerte de podernos haber subido a un autobús, pasearnos por Sevilla y ver las caras de abuelos o niños. Se lo dije. No os imagináis lo que es eso. Lo que sería para nosotros el poder revivirlo, muchas veces miro fotos para recordarlo. Eso es tremendo, el poso emocional que nos dejó. El año pasado tuvimos una oportunidad grande de hacerlo y este año tenemos tanto eso como entrar en Champions, que es un hito para el club. Es un privilegio llegar a estas alturas de temporada sabiendo que dependemos de nosotros mismos", señaló.

Además, se pronunció con sinceridad sobre cómo gestiona las críticas, apuntando que, en cierto modo, le sorprenden que las haya al equipo con su posicionamiento en la tabla y sus opciones europeas.

Le cuesta entender las críticas al equipo en esta temporada

"Con los años esas cosas... Uno entiende que todo es cíclico. Ahora en el Betis llevamos cinco o seis años disfrutando de un nivel que nunca se había tenido. Aun así existe el comentario negativo, procesos de altibajos. Aún estando quintos y en cuartos de final hay una demanda de la prensa o del aficionado, llega ruido. No hace falta estar muy mal para sentir estas cimas o valles y cuando observo mi carrera uno sabe que lo malo va a pasar y que lo bueno hay que disfrutarlo. En la vida pasa lo mismo", señaló el carrilero, que apuntó que no hace falta que nadie le diga cómo es su rendimiento.

"Me sabe mal decirlo yo, pero mi carrera me avala también. Uno se ve desde un lugar muy concreto y yo soy súper consciente de cuando juego mejor o peor. No me hace falta escuchar a nadie, sé interpretar muy bien cómo son mis actuaciones. Mi carrera también lo demuestra, todo lo que he conseguido ha sido por la suerte y todo lo que implica las decisiones que he tomado, pero siempre hubo un trabajo detrás, un talento y cosas buenas", explicó el futbolista verdiblanco, en un buen momento.

"Estoy en un momento personal alegre dentro del campo, Venía desde principios de temporada sintiéndome bien en el campo. Satisfecho, es una palabra que me resonaba en la cabeza. Aunque fueron unos meses de lesión, a mi vuelta he sentido como si hubiese sentido en el mismo camino. Aportando al equipo. Igual habría deseado tener mejores resultados, pero en cuanto a resultados personales y de físico, satisfecho", apuntó Bellerín.

Lo que supone el Betis para Bellerín

Además, aseguro que elegir al Betis ha sido una de las mejores decisiones de su carrera. "Siempre lo he dicho. Para mí el Betis tiene un componente cultural, familiar y personal. En mi familia tiene un peso espectacular a nivel espiritual incluso. Aunque he jugado en equipo de alto nivel, nunca he tenido una conexión como la que tengo con el Betis, porque esto va de otra cosa, va de lo que hay detrás del escudo, de la gente, de la ciudad, de los aficionados...", indicó Bellerín, que fue más allá.

"Con los años el significado del fútbol y cómo me relacionaba con el fútbol empezó a cambiar completamente. Ya no era el conseguir una gloria de trofeo o jugar un Mundial, para mí todo cambió por querer representar a una entidad que me representa. Para mí es mucho más personal y significativo", afirmó.