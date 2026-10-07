El Betis reafirma su "compromiso con la infancia" y la "transmisión de valores": verdiblancos senderos de gol en Guinea Ecuatorial

Los centros educativos Kisito-Vedruna y Santo Ángel, de Bata, han recibido una donación de porterías gracias a la colaboración entre la Fundación Real Betis Balompié y el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) con Benjamín Zarandona como padrino

Verde y blanco, sus colores; blanco y verde es el sendero. Eso canta el himno del Real Betis y de ese color es el camino de los goles que celebran los niños de Guinea Ecuatorial, gracias a la enésima labor de la Fundación Real Betis Balompié por demostrar su compromiso con la infancia y para fomentar la transmisión de valores a través del fútbol. Esta vez, esa empática labor social les ha llevado hasta varios colegios de Guinea Ecuatorial, que estrenan porterías verdiblancas para facilitar que los pequeños del país den rienda suelta a sus pasiones imitando a sus ídolos.

"La Fundación Real Betis Balompié continúa llevando los valores del fútbol y del club verdiblanco más allá de nuestras fronteras. En esta ocasión, la entidad ha realizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas, la donación de juegos de porterías a los colegios Kisito-Vedruna y Santo Ángel, ambos situados en Bata, Guinea Ecuatorial", ha anunciado el club verdiblanco en una nota de prensa remitida a ESTADIO Deportivo.

El Betis y Benjamín Zarandona llevan nueve años pintando de verdiblanco Guinea Ecuatorial

"La entrega de estas porterías permitirá a los alumnos de ambos centros disponer de nuevos recursos para la práctica del fútbol, favoreciendo el acceso al deporte y generando espacios para el juego, la convivencia y el aprendizaje", añade el escrito para dar a conocer esta bonita iniciativa que viene a reforzar el conocido compromiso social de la Fundación del club.

En concreto, ha recordado que ya lleva nueve años desarrollando este tipo de proyectos en Guinea Ecuatorial de la mano del exbético Benjamín Zarandona, quien vistió la camiseta verdiblanca en 194 partidos oficiales desde 1998 y 2005 y que lidera el proyecto 'Sumando en Educación'. "A través de esta iniciativa, la Fundación hace llegar material deportivo a niños y niñas del país y promueve el fútbol como herramienta para la transmisión de valores", continúa la nota, que agradece igualmente la colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La Fundación Real Betis despliega su manto por todo el mundo

El club sevillano se ha congratulado de poder sumar esfuerzos a las numerosas iniciativas sociales que lleva a cabo la Fundación Real Betis dentro de su Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo, mediante el cual se dedica a impulsar iniciativas deportivas y educativas dirigidas a niños y jóvenes de distintos países de todo el mundo.

"La humildad, el compromiso, el espíritu de equipo, la honestidad y el afán de superación son algunos de los valores del Real Betis que se trasladan a través de estas acciones, utilizando el deporte como vehículo para contribuir al desarrollo personal de los más jóvenes. Con esta nueva donación, la Fundación Real Betis Balompié vuelve a hacer Betis por el mundo, acercando el fútbol a nuevos espacios y reforzando su compromiso con la infancia y con la cooperación internacional", ha remarcado.