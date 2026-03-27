La dosificación como clave antes de una nueva Semana de Pasión

Última sesión de la primera semana de parón sin forzar a lesionados y tocados antes de tomar aire y volver el lunes con fuerzas para preparar las citas contra Espanyol y Braga

El Real Betis abrochaba este Viernes de Dolores la primera semana de parón de selecciones con un entrenamiento matinal marcado por las ausencias, empezando por las de los siete internacionales: los españoles Pablo Fornals y Pablo García (sub 21), el mexicano Álvaro Fidalgo, el dominicano Junior Firpo, el suizo Ricardo Rodríguez, el congoleño Bakambu (que el próximo martes a las 23:00 horas se juega su presencia en el Mundial contra Jamaica) y el marroquí Ez Abde. Tampoco estuvo Ángel Ortiz, con una subluxación de clavícula, quien faltará unas tres semanas.

Por su parte, Antony Matheus dos Santos seguirá un plan específico de trabajo esta Semana Santa para minimizar las secuelas de su osteopatía de pubis, lo mismo que Giovani Lo Celso (que sigue reincorporándose parcialmente al grupo y atisba su reaparición tras una lesión en el recto anterior) e Isco Alarcón (éste, con más precaución tras su artroscopia en el tobillo derecho). Inmerso el jueves en una simple gestión de cargas, Héctor Bellerín está en condiciones y no tendrá problemas para ser de la partida contra los 'pericos', aunque los técnicos y el cuerpo médico prefieren dosificarse al haber retornado de una larga ausencia por razones físicas.

Siete chavales, con los mayores

Con el fin de poder completar los ejercicios y partidillos, el 'staff' a cargo de Manuel Pellegrini tiró de las categorías inferiores en la jornada de este 27-M. Trabajaron con la primera plantilla el central Curro Macías, el lateral zurdo Darling Bladi, el extremo Miguel Haroun Kamara, los mediapuntas Iker Amores e Iván Martín, así como los mediocentros José Ortega y Enzo Fierro.

El 'planning' para la vuelta al trabajo en una semana de nuevo importante

Después de las tres sesiones matinales de esta semana, cuando se descansó el lunes y el martes posteriores a la cita en San Mamés, la primera plantilla bética tendrá asueto el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos para volver a la actividad, en un horario aún por confirmar, el Lunes Santo a primera hora en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Serán cinco entrenamientos antes de recibir el Sábado Santo a las 18:30 horas en La Cartuja al RCD Espanyol, cita importante para despertar en LaLiga tras cinco jornadas sin ganar y ratificar la quinta plaza, que ahora mismo da derecho a jugar la Champions League. Cuatro días más tarde, visita a Braga para la ida de los cuartos de final de la Europa League.