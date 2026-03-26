Lo Celso continúa trabajando en su recuperación mientras que se confirma la lesión de Ángel Ortiz

El argentino ha estado trabajando en solitario en uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, mientras que se confirma que Ángel Ortiz estará varias semanas de baja

El Real Betis sigue trabajando en este parón de selecciones, todo eso antes de un maratón de partidos que puede definir y mucho el rumbo del equipo en estas últimas semanas. Estas semanas de descanso serán las únicas disponibles antes del Mundial que se celebrará en verano, por lo que el equipo sabe que tiene una oportunidad de oro para poder ir preparando este tramo importante de temporada que, incluso, puede definir las opciones a un título. Con todo esto, los de Manuel Pellegrini trabajan, además con la ambición de ir recuperando piezas claves, centrándose en las recuperaciones de Lo Celso y de Isco. Sobre el primero de ellos, sigue habiendo novedades.

En la sesión de esta mañana, se ha visto al argentino hacer carreras en solitario en uno de los campos anexo de la ciudad deportiva, sumándose a eso también que se le ha visto tocando el balón junto al preparador. Desde el club confirman que era uno de los plazos previstos, por lo que continúa en buena línea la recuperación del argentino. Lo Celso es uno de los jugadores claves de este Betis, una pieza que hay ilusión por poder recuperarla antes de la fase clave de la Europa League.

También, en la mañana de hoy, se ha conocido la lesión de Ángel Ortiz. El canterano sufre una subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea y todo apunta a que estará cerca de un mes de baja, aunque con previsión de menos tiempo. Habrá que ver cómo avanza la recuperación de una pieza clave en el carril derecho, todo eso sumado a un Héctor Bellerín que ha estado entrenando en el gimnasio en el día de hoy y aprovecha este parón para poder seguir trabajando y midiendo las cargas. Una de las piezas que sigue sin estar junto al grupo es Isco, que todavía sigue en su proceso de recuperación.

Con todo esto, el Betis se prepara para el encuentro frente al Espanyol en casa, que definirá y mucho esa lucha por la quinta plaza que apunta dar acceso a la máxima competición continental. La Champions League es la ilusión del beticismo, que quiere volver a disfrutar de su equipo en esta pelea, algo que pueda estar cerca de ocurrir. Para ello, tiene dos vías. La primera, a través de la competición doméstica, y eso pasa por amarrar lo antes posible la quinta plaza. La segunda, gracias a la Europa League, con todo lo que eso significa.