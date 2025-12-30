Los mejores momentos del Real Betis en 2025, elegidos por los propios jugadores verdiblancos

La UEFA Conference League, los triunfos ante el Sevilla FC en el Benito Villamarín o en El Gran Derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán, convocatorias internaciones, goles, estrenos oficiales, penaltis parados... Hay muchas cosas buenas para elegir

El Real Betis sigue preparando la despedida de un 2025 tremendamente ilusionante y positivo que ha dejado muchísimos momentos para el recuerdo. Por ejemplo, en los canales oficiales de la entidad han destacado el que será el último partido jugado en el Estadio Benito Villamarín al menos hasta 2027, disputado el 23 de mayo. Fue ante el Valencia CF, en la última jornada de LaLiga 24/25, que terminó con la quinta clasificación seguida para competiciones europeas y sólo cinco días antes de disputar la primera final continental de la historia de la entidad.

Evidentemente, esa pasión exaltada en la UEFA Conference League ha estado en muchas de las respuestas de los jugadores verdiblancos, junto a los dos triunfos consecutivos en El Gran Derbi y otros detalles importantes a nivel colectivo e individual que también han merecido recibir el adjetivo "mágico" en el divertido vídeo a modo de balance que el Betis ha compartido en redes sociales.

La plantilla del Betis elige el momento más mágico de 2025: Bellerín, Antony, Bartra, Adrián, Pablo García, Lo Celso, Aitor Ruibal...

"¿Este año? Bueno, que esta persona fuera con la selección española es uno de los momentos más mágicos que ha vivido el beticismo desde el día que debutó Joaquín", asegura, pensativo pero con total rotundidad, un Héctor Bellerín que abraza mientras habla a Pablo Fornals. Además, el '8' se reestrenó con la 'Roja' en el Estadio de La Cartuja después de cuatro años de ausencia en las convocatorias de la absoluta. Entre los más bromistas estuvo Antony Matheus dos Santos, quien apuesta por vivir el presente. Tanto es así que pudiendo quedarse con su primera llegada al Betis, su masivo recibimiento tras el regreso del pasado verano para quedarse o el hecho de haber sido el máximo goleador del equipo en este 2025 (17 goles) prefirió destacar "Este mismo momento, aquí junto con Nelson". El brasileño y el colombiano se abrazaron entre risas antes de subir las escalera de la ciudad deportiva.

A Marc Bartra le cuesta elegir sólo un momento mágico: "Florencia (en las semifinales de la Conference League), la final, ganamos los dos derbis, ganamos en Madrid... Creo que ha sido un año muy, muy bonito". Coincide con el central su paisano Sergi Altimira y el joven Pablo García. "Cuando nos clasificamos para la final de la Conference o el anterior derbi (2-1 en el Benito Villamarín)", dice el mediocentro. "La semifinal contra la Fiorentina y el derbi", asevera sin necesidad de pensárselo el delantero de Alcosa, que antes de irse matiza: "Los dos derbis".

En cambio, para el canterano Ángel Ortiz es sencillo: "Hombre, yo creo que mi debut con el primer equipo, el 25 de enero de 2025 (en Mallorca). Ése es el mejor recuerdo que tengo". A inicios del año se había ido el extremeño; mucho más reciente es la celebración que rescata el recién llegado Valentín Gómez: "El penalti que saca Pau (López) en el último minuto en el campo del Espanyol. Me quedo con ése".

"El derbi que ganamos acá en casa, en el Villamarín", se suma Giovani Lo Celso. "El gol al Sevilla FC, seguro", manifiesta el 'Cucho' Hernández, autor del tanto de ese triunfo en ese último duelo cainita en el coliseo de La Palmera. "Llegar a nuestra primera final europea, a pesar del resultado, porque creo que eso nos va a ayudar mucho para seguir creciendo. Y ojalá que en 2026 lleguemos a otra", expresa Adrián San Miguel; misma conclusión a la que llega Aitor Ruibal.