Qué pasó con... Amro Tarek: El faraón de la defensa que vino con Eduardo Maciá y no disputó ni un partido oficial con el Betis

Tras firmar por cuatro temporadas con el Betis, salió en febrero a la MLS tras no haber disputado ni un sólo minuto de juego en partido oficial; un año después acabó rescindiendo. A sus 33 años sigue jugando en la Primera división de Egipto, su país

Si hablamos de faraones y del Real Betis Balompié, muchos pensarán en la figura de Curro Romero, el Faraón de Camas. Un bético acérrimo que no ha dudado nunca en demostrar su beticismo, aunque lo suyo siempre ha sido el toreo. Sin embargo, en este Qué pasó con… nos referimos al faraón Amro Tarek. Un zaguero egipcio que llegó al Betis en verano de 2015 como tercer refuerzo verdiblanco, tras Petros y Van der Vaart de la mano de Eduardo Maciá como director deportivo del Betis. Un polivalente central zurdo que podía jugar también como lateral y que firmó por cuatro temporadas, aunque nunca acabó enfundándose la elástica de las trece barras en partido oficial.

A sus 23 años, el Tarek no contó con la confianza de Pepe Mel, primero, ni de Juan Merino, después, marchándose en préstamo al Columbus Crew de Estados Unidos en febrero de 2016. En la MLS tampoco contaría con demasiada fortuna Amro Tarek, quien tan sólo duró 90 días en la MLS.

Tras haber disputado tan sólo 2 minutos de juego en esos tres meses, el Columbus decidió devolverlo, aunque tenía que estar en Estados Unidos hasta diciembre. En el Betis, como era de esperar, no tenía sitio, aunque sí tres años más de contrato, por lo que los heliopolitanos optaron por rescindirlo a cambio de 400.000 euros.

Taras ello, Tarek volvería a su país, Egipto, firmando por el Ismaily, en cuyo filial había jugado ya antes de probar fortuna en varias canteras de Alemania. Allí tampoco correría suerte, firmando por el ENPPI egipcio 33 días después. En total, cuatro equipos diferentes en tan sólo cinco meses.

Tras ello, trataría de hacer carrera nuevamente entre Egipto y Estados Unidos, valiéndose de su doble nacionalidad, algo que también trató con la selección de Estados Unidos, clasificándose con la sub 23 de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, aunque finalmente no disputó ningún encuentro. En 2017, finalmente, debutaría con la absoluta de Egipto.

Actualmente, a sus 33 años, milita en la Primera división de Egipto, en un equipo del Cairo, después de que en 2023 fuera rescindido del Austin de la MLS tras anotarse un insólito gol en propia puerta. Esta es la azarosa historia del faraón Amro Tarek, uno de los futbolistas más sorprendentes que han pasado por Heliópolis, aunque en su caso, eso sí, nunca llegó a enfundarse la camiseta del Betis.